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La trama detrás de la renuncia de una alcaldesa de California: China la usó para instalar propaganda en Estados Unidos

Wang se declaró culpable ante un tribunal federal y enfrenta hasta diez años de prisión. Andrei Serbin Pont reconstruyó en Infobae al Mediodía cómo operaba la red que ejecutaba instrucciones directas de Beijing

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el lunes que Eileen Wang, alcaldesa de Arcadia, California, acordó declararse culpable de actuar como agente encubierta del régimen chino. Wang, de 58 años, renunció a su cargo el mismo día.

En su columna de Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont explicó el alcance del caso y lo que revela sobre la penetración china en las instituciones estadounidenses.

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Cómo operaba la red

Wang y su entonces prometido, Yaoning “Mike” Sun, operaban un sitio web llamado US News Center, presentado públicamente como un portal de noticias para la comunidad chino-americana. En la práctica, era un canal de propaganda del régimen.

(Infobae en Vivo)
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Eileen Wang de actuar como agente encubierta del régimen chino en California (Infobae en Vivo)

“Empezaron a encontrar que había habido una serie de instancias en las cuales coordinaron mensajes y contenido específico para promover el accionar del gobierno chino”, explicó Serbin Pont.

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El contexto demográfico le daba al portal un alcance real. “En Arcadia, el 42% de la población es de etnia china y el 60% asiática. Ellos llevaban este portal de noticias orientado a esa comunidad”, señaló el analista.

Según el acuerdo de culpabilidad presentado ante el tribunal federal de Los Ángeles, desde fines de 2020 hasta al menos 2022, Wang y Sun recibieron y ejecutaron instrucciones directas de funcionarios del gobierno chino para publicar contenido pro-Beijing en su sitio.

Eileen Wang, alcaldesa de Arcadia, confesó ante un tribunal federal que promovió propaganda china a través del portal US News Center (Europa Press)
Eileen Wang, alcaldesa de Arcadia, confesó ante un tribunal federal que promovió propaganda china a través del portal US News Center (Europa Press)

Los episodios documentados en la causa son concretos. En junio de 2021, un funcionario chino le envió artículos preescritos a Wang vía WeChat para que los publicara en su sitio. Wang le mandó el link y luego una captura mostrando 15.128 visualizaciones. El funcionario respondió “¡Genial!” y Wang contestó: “Gracias, líder”. En otro episodio, según Serbin Pont, recibieron instrucciones directas para contrarrestar una nota del Los Angeles Times sobre la minoría uigur: “Les dieron la letra exacta sobre lo que tenían que publicar”.

El prometido condenado y la trama judicial

Yaoning “Mike” Sun, entonces prometido de Wang y co-operador del sitio web, fue el primero en caer. Se declaró culpable en octubre de 2025 de actuar como agente ilegal del gobierno chino y está cumpliendo una condena de cuatro años de prisión federal.

(Infobae en Vivo)
El caso revela el alcance de la influencia china en medios y estructuras públicas norteamericanas según el analista Andrei Serbin Pont (Infobae en Vivo)

El Departamento de Justicia había revelado en ese momento que Sun actuó como asesor de campaña de una candidata elegida para el concejo municipal de una ciudad del sur de California. Esa candidata, que no fue identificada entonces, era Wang.

Los cargos contra Wang fueron presentados el 1 de abril pero permanecieron sellados hasta el lunes. Según NBC News, compareció ante el tribunal y quedó en libertad bajo una fianza de 25.000 dólares. Se espera que formalice su declaración de culpabilidad en las próximas semanas.

Enfrenta una pena máxima de 10 años, aunque el acuerdo contempla reducciones. Sus abogados aclararon que la conducta estuvo relacionada con su vida personal y el sitio web, y no involucró su gestión como alcaldesa.

Lo que el caso revela

Para Serbin Pont, el caso trasciende a Arcadia. “Empieza a generar dudas sobre cómo está operando China en territorio norteamericano, no solo en el ámbito mediático sino también en cuanto al nivel de penetración que pueden terminar teniendo en estructuras estatales. Al fin y al cabo, esto es una persona que terminó llegando a ejercer el rol de alcaldesa”.

Wang enfrenta hasta diez años de prisión, aunque su acuerdo de culpabilidad podría reducir la sentencia por actividades ajenas a su gestión como alcaldesa (City of Arcadia - City Hall via Facebook/Handout via REUTERS)
Wang enfrenta hasta diez años de prisión, aunque su acuerdo de culpabilidad podría reducir la sentencia por actividades ajenas a su gestión como alcaldesa (City of Arcadia - City Hall via Facebook/Handout via REUTERS)

Bloomberg calificó el caso como “el último ejemplo de un esfuerzo federal más amplio para descubrir la influencia china en ambas costas de los Estados Unidos”.

El Departamento de Justicia fue en la misma línea: “Es profundamente preocupante que alguien que recibió y ejecutó instrucciones de funcionarios del gobierno chino haya llegado a ocupar una posición de confianza pública”, dijo el Fiscal General Adjunto para Seguridad Nacional, John Eisenberg.

La investigación continúa abierta. Según Serbin Pont, hay al menos otro implicado vinculado con tareas de difusión de mensajes oficiales del Partido Comunista Chino en territorio estadounidense.

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