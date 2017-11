"Si solo hubiéramos encontrado los cráneos de Marruecos, y no el de Dali, tendría sentido seguir creyendo que los humanos modernos evolucionamos desde África", dijo a New Scientist Sheela Athreya, profesor de Antropología en la Universidad A&M de Texas. "Pero las similitudes muestran que los primeros humanos modernos pueden no haber estado aislados genéticamente de otras partes del mundo, como lo que hoy llamamos China".