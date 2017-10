En un principio se creyó que el delator había sido Wilhelm van Maaren, un capataz de almacén que conocía la locación perfectamente. Sin embargo, los investigadores ahora están abiertos a todas las posibilidades. Lo que es seguro es que el traidor fue alguien conocido de la familia Frank. Al menos eso fue lo que siempre creyeron en su entorno. "Cuando Otto Frank retornó, en el verano de 1945, asumió que alguien los había entregado. Siempre ha sido una creencia familiar", manifestó Gertjan Broek, historiador de la Casa de Ana Frank, en Ámsterdam. Su teoría, sin embargo, no se resume a la traición. Cree que la policía estaba en el lugar por otro motivo y que por causa del azar halló el escondite, según consignó The New York Times.