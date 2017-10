"Sólo quedan tres escenarios posibles", contó a Infobae el politólogo Pablo Simon, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. "La probabilidad más baja es que el Parlament concluya que el referéndum no tuvo garantías y que no haga nada. El siguiente escenario, de probabilidad media, es la proclamación unilateral de la independencia de forma inmediata, que tendría muchos problemas operativos, porque implicaría tomar control de la Policía y de las fronteras, y eso no ha ocurrido nunca sin violencia. El tercer escenario es que haya una declaración de independencia que aplace la exclusión definitiva, para que se produzca una secesión negociada. Esto es lo más probable".