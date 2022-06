Paco Stanley: Sin Paola Durante ni Mario Bezares, Paul Stanley buscará protagonizar bioserie de su papá

(Foto: IG @mbezares/paulstanley)

Luego de que se confirmó que contarán la historia de vida de Paco Stanley, quien este 7 de junio cumplió 23 años de haber sido violentamente asesinado, en una bioserie, el proyecto ya entusiasma al hijo del recordado conductor de televisión. Y aunque aún “está en pañales” la producción de la serie que contará la vida y trayectoria del presentador de Pácatelas, Paul Stanley dice tener todo bajo control.

Desde la muerte de su papá, Paul se acercó más a sus medios hermanos y forjaron una buena amistad (foto: Instagram/@paulstanleyd)

El hijo menor de Pacorro junto con sus hermanos ya fueron contactados por una empresa productora para llevar a cabo el proyecto, sin embargo aún “no sabe nada” de cómo será el tratamiento de la historia que ya cuenta con el respaldo de un equipo de abogados. Así lo dijo el también conductor del matutino Hoy:

“Todavía está todo en pañales, apenas dimos un paso que fue...coincidieron muchas cosas con los que quieren hacer la serie, la verdad es que no tengo tanta información porque apenas fue hace unos días, es que todavía no sabemos qué es lo que vaya a querer la persona que va a a producir. No tenemos todavía nada, hablamos con los abogados y ellos son los más indicados en decir de qué va a tratar o qué sigue”, expresó el conductor en un encuentro con los medios.

Paul aún no tiene detalles del mencionado proyecto (Foto: Instagram/@paulstanleyd)

Y es que desde hace casi dos años Mario Bezares y Paola Durante habían mostrado su interés por llevar a la pantalla la historia de Stanley vista desde su perspectiva, pues recordemos que el “patiño” del fallecido actor y la ex edecán , vivieron de primera mano lo sucedido e incluso fueron acusados de estar inmiscuidos en el crimen en el que Paquito fue ultimado a tiros de metralleta a las afueras del restaurante “El charco de las ranas”, de la Ciudad de México.

Bezares y Durante pasaron varios meses en prisión, y tras salir por falta de pruebas desarrollaron sus carreras alejados del escándalo de Paco, sin embargo, llamó la atención en 2020 que dieran muestras de su intención de producir una película o serie que cuente “todo lo que pasó despúes de que salieron de la cárcel”.

Pese al objetivo de los mencionados famosos, Paul Stanley subrayó que en la serie sobre su padre, sólo se involucrará él y sus hermanos Paco y Leslie, dejando fuera a Bezares y Durante del proyecto:

“Aquí solamente somos mis hermanos y yo, el licenciado Pous es el que ha llevado todo lo de los derechos de mi jefe, las bioseries o documentales que se lleguen a hacer y hasta ahorita hace unos días, al siguiente día de que mi papá cumplió 23 años de fallecido, logramos concluir una firma con la productora, el que está más empapado es mi hermano”

El conductor subrayó que el proyecto ser+a gestionado por él y sus hermanos (Foto: Cortesía Televisa)

El conductor de 36 años también expresó su deseo por ser él quien le dé vida a Pacorro en el proyecto venidero: “Desde luego, interpretar a mi papá me encantaría”, añadió.

Hace unos días, el abogado de Paul, Guillermo Pous, compartió la noticia de la preparación de la serie en el programa Ventaneando:

“Hace exactamente un año fue que se cerró la alianza entre la familia Stanley y la empresa a la que represento para producir contenidos biográficos [...] curioso que a un año de distancia exactamente en la misma fecha es que logramos abrir la brecha ya para concretar uno de los proyectos con la familia Stanley... [Para] poder hablar toda la realidad de esta narrativa biográfica de lo que la sociedad y además la justicia le deben al señor Paco Stanley”, declaró.

Con esta imagen Paul recordó a su padre este 7 de junio (Captura: @paulstanleyd/Instagram)

Por su parte, Paul Stanley recordó a su padre este 7 de junio con una fotografía donde se les ve a ambos vestidos de traje haciendo una comparación: “Hoy es 7 junio y son 23 años sin ti, encontré esta foto y no hay nada que me haga sentir más orgulloso que ser tu hijo y poder seguir tus pasos. Te amo y siempre te pienso”, escribió.

