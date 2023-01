Paul Stanley buscará proceder legalmente contra la bioserie no autorizada de su padre

Fotos: Cuartoscuro

El hijo de Paco Stanley, Paul, aseveró que está dispuesto a proceder legalmente contra la bioserie no autorizada sobre su padre. La cual contará con celebridades como Belinda, Luis Gerardo Méndez, Zuria Vega y Diego Boneta.

Fue durante el matutino Hoy donde el joven mencionó que actualmente tiene la representación de un famoso abogado para tomar las medidas necesarias al respecto.

“Los derechos ahí están, nos está representando (Guillermo Pous) estamos en la espera de ver como nos apoya, que sigue, si va a haber una demanda , que yo creo que es lo que seguiría y pues bueno, sin duda estamos en la espera”, aseveró ante las cámaras de Televisa.

De igual manera, Paul Stanley se mostró decepcionado por el rumbo que tomó el proyecto y mencionó que en ocasiones: “La gente a veces se aprovecha”.

Y es que, el pasado 11 de enero, el medio estadounidense Deadline reveló que Amazon Prime ya estaba preparando una miniserie de la muerte de Paco Stanley, quien fue asesinado en un restaurante El Charco de las Ranas de la Ciudad de México en 1999.

Incluso, algunos de los famosos confirmados en el elenco, como el caso de Belinda o Luis Gerardo Méndez, no dudaron en compartir su felicidad desde sus redes sociales.

“Empezando el 2023 con este proyecto que me tiene muy emocionada!! Let’s go back to the 90′s” y “Lo que se viene. Emocionado de contar la historia detrás de lo que consumíamos a la hora de la comida, todos los días en la televisión mexicana de los 90s. Let the games begin”, fueron algunas de las palabras que escribieron los actores respectivamente.

*Información en desarrollo

