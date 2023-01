UAEMéx canceló Master Class de Bárbara de Regil

La Fundación UAEMéx dio a conocer la noticia en redes sociales, en donde anunció un evento que servirá para sustituir cancelado (Foto: Instagram/@barbaraderegil)

Luego de múltiples críticas por parte del alumnado, la Universidad Autónoma del Estado de México decidió cancelar la Master Class de Bárbara de Regil que estaba prevista para llevarse a cabo el próximo 12 de febrero en el estadio Alberto Chivo Córdoba. La actriz e influencer fue señalada como una persona racista y clasista por los estudiantes quienes pedían que se le negara el acceso a las instalaciones.

Por qué compararon a Bárbara de Regil con Bad Bunny Usuarios en redes sociales iniciaron un debate sobre los dos famosos VER NOTA

En su lugar se realizará un evento que promueve la activación física anunciado para el 29 de enero, mismo que será dirigido por deportistas de la UAEMéx, en el mismo recinto en donde se había anunciado la Master Class. El costo para acceder al evento iba desde los 600 pesos hasta los mil 500, además de un cobro de $200 para una plática motivacional.

El evento fue anunciado con una duración de cinco horas, que daría inicio a las 10:00 para terminar a las 15 horas, en donde estaría incluida la clase, un Meet & Greet con Bárbara de Regil, así como la plática motivacional. La noticia sobre la cancelación del evento la dio la Fundación UAEMéx, quien hasta el momento no ha dado más detalles respecto de cómo se hará el reembolso del dinero para aquellos alumnos que ya habían adquirido su boleto.

Bárbara de Regil confesó que le avisaron de último momento sobre el fin de las grabaciones en Cabo La actriz señaló que en la calle suelen llamarle por el nombre de su personaje VER NOTA

Los comentarios dentro del comunicado en redes sociales han aplaudido la decisión que tomó la UAEMéx, ya que respetaron la voz de sus alumnos, aunque algunos otros se han empezado a cuestionar si la influencer les devolverá el dinero que habían pagado por la Master Class. Cabe recordar que en octubre de 2022, De Regil cobró un millón de pesos por dar una clase de aerobics durante un festival en Querétaro.

La Fundación UAEMéx no ha hecho mención sobre el reembolso del dinero para quienes compraron boletos [Fundación UAEMéx/Facebook]

Las polémicas más recordadas de Bárbara de Regil

La actriz fue acusada de racista luego de hacer comentarios negativos durante una transmisión en vivo en su Instagram, esto después de activar un filtro de la red social por error. “Ay qué prieta, no, qué feo”, fueron las palabras de la influencer, ya que su piel cambió a un tono más oscuro debido al complemento que se colocó, en esa ocasión se defendió al decir que ella no había ofendido a nadie, en cambio que sus haters siempre la atacaban con comentarios negativos.

Del arresto de Ovidio Guzmán a la violencia que imperó en Sinaloa, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este viernes 06 de enero VER NOTA

En 2021 fue duramente señalada luego de un video que publicó en redes sociales en donde se observa cómo le da un cabezazo a Gabriela Alfaro, madre de la actriz, en un hecho que desconcertó a muchos por la agresividad que mostró. “Tu me diste primero”, se escucha decir a Bárbara luego del reclamó por parte de su mamá quien hacía gestos de dolor mientras se tomaba la cabeza.

Días más tarde, ambas salieron a aclarar el tema, a través de una sesión de preguntas y respuestas en una transmisión en vivo, en donde señalaron que esa es su relación de siempre, al darse cabezazos y aventarse diversos objetos la una a la otra. Incluso realizaron otro video en donde se ve a Gabriela Alfaro ser ella quien ahora agrediera a Bárbara de Regil, aunque con un golpe de menor intensidad al que recibió.

Bárbara de Regil defendió su proteína al mencionar que se trataba de una campaña en su contra [Foto: Archivo]

Una de las polémicas más grandes que ha vivido, fue cuando el nutriólogo Aries Terrón dio a conocer una investigación en la que denunciaba que la proteina Loving It, propiedad de la influencer, era perjudicial para la salud al no cumplir con los estándares. De Regil solo señaló que se trataba de una campaña sucia en su contra; sin embargo, eso no la detendría ni apagaría su brillo.

SEGUIR LEYENDO:

Bárbara de Regil confesó que le avisaron de último momento sobre el fin de las grabaciones en Cabo