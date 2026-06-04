Milagro del IMSS: mujer embarazada con muerte cerebral da a luz a un bebé sano después de tres semanas con soporte vital

El IMSS informó que una joven de 20 años en Guanajuato dio a luz tras un diagnóstico de muerte encefálica y que la familia autorizó la donación de órganos. Captura de pantalla video FB: @IMSS)

En un evento histórico para la medicina en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) logró traer al mundo a un bebé sano que nació de una mujer con muerte encefálica.

Su madre era un joven de apenas 20 años y de nombre Mariana que sufrió un evento cerebrovascular mientras esperaba a su pequeño el cual derivó en muerte cerebral.

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Sin embargo, tras el suceso, y ante la sorpresa de los médicos, el bebé parecía estar completamente sano por lo que se tomó la decisión de mantener a la joven con soporte vital hasta que los órganos del menor madurarán lo suficiente para poder nacer.

Además, tras el alumbramiento, su familia autorizó la donación de órganos que beneficiará a cinco pacientes, de acuerdo con un comunicado publicado por el IMSS.

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El evento ha sido calificado por los médicos que lo hicieron posible como un hecho histórico y esperanzador para la historia de la medicina para el instituto y para el país.

El evento se ha convertido en referente médico para el país por su elevada complejidad. (captura de pantalla video Fb: @IMSS

El IMSS logró salvar a una bebé y donar órganos en milagrosa hazaña médica:

Mariana, originaria de Irapuato, ingresó al Hospital General de Zona No. 2 de esa ciudad por una hemorragia cerebral grave, de acuerdo con información del instituto.

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Posteriormente fue trasladada de urgencia a la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades No. 1 del Centro Médico Nacional del Bajío, donde recibió el diagnóstico de muerte encefálica cuando cursaba un embarazo de 24 semanas.

De acuerdo con información de la institución el personal de Terapia Intensiva de la UMAE No. 1 en conjunto con especialistas de la UMAE No. 48 mantuvieron a Mariana con manejo médico estricto durante 3 semanas, de acuerdo con el IMSS.

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Ese periodo permitió prolongar la gestación hasta la semana 27 antes de practicar la cesárea.

“Acabamos de tener la cesárea de una paciente que se le diagnosticó muerte encefálica hace 3 semanas, se le hizo valoración por parte del equipo de Ginecología y Obstetricia se determinó que el producto era reactivo y viable, en coordinación con Terapia Intensiva, Neonatología, Medicina Materno Fetal y Bioética se vio la posibilidad mantener a la paciente con apoyo somático, para maduración pulmonar de la bebé”, declaró una de las médicos asistentes del procedimiento.

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Un equipo de terapia intensiva, neonatología, medicina materno fetal y bioética vigiló la gestación con manejo estricto, ultrasonidos y flujometría para permitir la maduración pulmonar de la recién nacida. (@IMSS)

IMSS brinda valla de honor a Mariana por salvar la vida de su bebé y tres personas más

A pesar del duelo, después del nacimiento, la familia de Mariana autorizó la donación de órganos y tejidos con lo cual se logró la recolección de dos riñones, dos córneas y un hígado, según el IMSS.

Tras el suceso IMSS brindó valla de honor para despedir a Mariana y agradecer la donación que permitirá salvar la vida de otras personas, además de la de su bebé.

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El padre y la madre de Mariana, identificados por el IMSS como Felipe “N” y María “N”, dijeron en el comunicado que la decisión respondió a la posibilidad de ayudar a otras personas. El padre expresó: “Poder ayudar a más personas, era una persona joven que puede ayudar a vivir a otras personas”.

La madre de la joven añadió: “Es darle una segunda oportunidad a alguien más y sentir que está viva ella en alguien más y para mi ella es un héroe”.

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La dependencia agregó que autoridades municipales apoyaron para agilizar el traslado terrestre de la bebé de una unidad médica a otra.

Los médicos que trabajaron en el procedimiento médico señalan que se trata de una hazaña de la medicina el haber mantenido a una mujer con soporte vital sin falla multiorgánica y embarazada durante 3 semanas y lograr un bebé completamente sano.

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