Abraham Luna, integrante de Grupo Firme, fue operado de emergencia

(Instagram)

Abraham Luna, integrante de Grupo Firme, tuvo que ser operado de emergencia mientras vacacionaba en Cancún, México.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el famoso compartió una fotografía en bata de hospital:

“Se logró, no era indigestión, fue el apéndice y gracias a Dios ya salimos”, mencionó.

Posteriormente, en un video el cantante contó un poco de su experiencia y ahondó en que fueron momentos sumamente complicados y dolorosos.

“Familia, muchas gracias por su buena vibra, la verdad que sí fueron momentos de terror, fueron casi 40 horas de dolor y la verdad no se lo deseo a nadie”, agregó.

De igual manera, lanzó una recomendación a sus seguidores para que acudieran al médico en caso de que tuvieran alguna molestia y no lo postergaran.

“Tomen precauciones, no lo piensen y vayan y se operen cuando les llegué este dolor, y qué mejor compañía que la familia, muchas gracias, vinieron desde Tijuana”, añadió.

Finalmente, Abraham contó que todo el incidente sucedió mientras se encontraba con su pareja de vacaciones.

“Mi esposa andaba conmigo en Cancún y ni modo, nos tocó este imprevisto, pero primero la salud. Gracias por sus bonitos mensajes que me están dejando y aquí nos vamos a seguir recuperando”, añadió.

Este no ha sido el único integrante de Grupo Firme que ha tenido problemas de salud recientemente, pues el vocalista de la agrupación, Eduin Caz, también acudió a hospitales en 2022.

Grupo Firme logró con "Me Pierde Por Wey" ser el video más visto de YouTube México (Foto: Instagram/@grupofirme)

Fue a finales del diciembre pasado, donde el intérprete de éxitos como Ya supérame o En tu perra vida señaló que tendría que ser sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas, aunque no explicó del todo los motivos.

“Familia, ando aquí hospitalizado, se me olvidó decirles, lo que pasa es que andamos ya aquí en los tratamientos, me van a operar, van a ser varias operaciones porque una cosa lleva a la otra, luego les voy a explicar más o menos qué es lo que me voy a hacer, pero ya vamos a andar mejor, si Dios quiere.”, mencionó.

Asimismo, el artista agradeció a sus seguidores por todo el cariño y apoyo que le dieron mientras se encontraba delicado de salud.

Sin explicar más detalles, el vocalista de Grupo Firme dijo que será operado

“Gracias a todos ustedes que se han preocupado y me han mandado mensaje, muchísimas gracias, aquí andamos, gracias a Dios ‘bien’, aquí me ando recuperando porque tenemos que seguri para adelante y echarle más ganas”.

Según lo que ha comentado el famoso, algunos de sus malestares físicos incluyen: una hernia hiatal que le genera un gran dolor, una “bolita” en el cuello que se descubrió hace algunas semanas y una supuesta insuficiencia de oxígeno que a principios de mes lo hizo aparecer con un respirador.

El 8 de diciembre, Eduin Caz dejó ver en su Instagram que generó preocupación entre su público: “Buenos días familia. Una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre, tonterías, haciéndolos reír, pero en verdad que no la estoy pasando nada bien”, dijo en su momento.

Eduin Caz aclaró que los conciertos que tenía programados a presentar continuarán en pie, incluso si su estado de salud no es idóneo.

