Una hernia, ayuda respiratoria y una bola en la garganta: Eduin Caz preocupa a sus fans por su salud

El cantante de Grupo Firme alarmó al aparecer con una mascarilla de oxígeno (Foto: Instagram)

El vocalista de uno de los grupos de música regional mexicana más importantes del momento, Eduin Caz, ha alarmado a su fanaticada al confesar que no se encuentra “nada bien”, y aunque este mensaje es muy escueto ha bastado para que sus fans muestren su preocupación ante un posible deterioro en la salud del líder de Grupo Firme.

Fue a través de sus efímeras historias de Instagram en donde el cantante de Ya supérame compartió una imagen con la que ha generado dudas entre su público: “Buenos días familia. Una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre, tonterías, haciéndolos reír, pero en verdad que no la estoy pasando nada bien”.

El intérprete puntualizó que los conciertos que tenía programados a presentar continúan en pie, pese al misterioso estado en el que se encuentra. “Este mensaje es porque me están preguntando de las fechas que aún quedan en la gira. No se preocupen, todos los eventos ya están totalmente llenos y como profesional, ahí estaré para que se lo pasen de lo mejor”, añadió en el mensaje dirigido para sus siete millones de seguidores en la red social.

En una publicación, el famoso dijo que "no la estoy pasando bien",lo que hizo pensar en una baja en su salud (Foto: Instagram/@eduincaz)

Pese a la escaza información que el cantante reveló, especulaciones apuntan a que podría tratarse de un problema emocional relacionado con su abstinencia al alcohol, y es que según declaró en el pasado, el consumo de bebidas lo estaba sobrepasando, por lo que buscaría reducir su ingesta.

Aunado a ello, el hermano del también cantante Johnny Caz volvió a alarmar este miércoles 7 de diciembre al aparecer en una de sus instastories usando una mascarilla de oxígeno, imagen donde también aparece un tatuador, aunque no quedó muy claro si Eduin se estaba haciendo plasmar un nuevo diseño.

Esta situación generó preocupación en los grupos de fans de la banda creadora del tema El tóxico, donde hicieron notar que pese a la gran fama y fortuna que posee el artista de 28 años, desde hace varios meses presenta una diminución en su salud, lo que minaría su estado de ánimo aun siendo una de las figuras más importantes en la actualidad del regional mexicano.

A sus 28 años, Eduin se ha convertido en una de las figuras más importantes del género, pues Grupo Firme ha conseguido fama internacional de manera casi inmediata (Foto: Instagram/@eduincaz)

Y es que según él mismo ha dado a conocer, atraviesa por algunos malestares físicos, como una hernia hiatal que le genera un gran dolor, una “bolita” en el cuello que se descubrió hace algunas semanas y esta nueva situación que actualmente lo hace tener que portar una máscara de oxígeno.

Fue en mayo de 2022 cuando, tras realizar un exitoso concierto en el Foro Sol de Ciudad de México, Eduin tuvo que ingresar de emrgencia a un hospital para recibir atención especializada. Se conoce que en aquel momento el dolor de su hernia se intensificó debido a un exceso en el consumo de alcohol durante el espectáculo que ofreció junto a la banda nacida en Tijuana e incluso para poder recuperarse, fue necesario que el artista siguiera una dieta especial.

Respecto a la pequeña bola que Eduin dijo tener en la garganta, no existe mucha información, pues luego de que el artista lo revelara en Instagram, no ha vuelto a tocar el tema.

El cantante de 28 años no ha dado más detalles ni la razón por la que apareció usando ayuda respiratoria (Foto: Instagram)

Fue en un vídeo publicado a finales de noviembre cuando el cantante mostró un bulto que tenía en la parte derecha de su cuello, aseguró que “no era papada”, y que al tocarla sentía dolor, además indicó que sólo tenía inflamación de un lado de la garganta, siendo que la noche anterior no tenía dicha protuberancia.

Pero ha sido ahora que el cantante de En tu perra vida expresó no sentirse bien para luego aparecer presuntamente realizándose un nuevo tatuaje portando ayuda respiratoria, lo que ha vuelto a encender las alarmas entre sus seguidores que esperan que en los próximos días el famoso entre en detalles sobre su estado de salud.

