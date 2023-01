Criticaron en redes a Sergio Mayer por presumir su look de aretes y uñas negras

Sergio Mayer fue criticado en redes por decir que luce "disruptivo" (Infobae)

Sergio Mayer se convirtió en tendencia en Twitter debido a que internautas recordaron que hace unos días el actor presumió que se pintó las uñas, tenía diferentes piercings y anillos grandes, a lo que él mismo llamó “disruptivo”.

Las mejores frases que el gurú del amor, El Buki, tiene para comenzar el 2023 Marco Antonio Solís no solo plasma sus mejores reflexiones en sus composiciones musicales sino que ahora incluso aconseja a los miles de seguidores que acumula en sus redes sociales VER NOTA

A finales de diciembre de 2022, varios medios de comunicación entrevistaron a Sergio Mayer a las afueras de Televisa para conocer qué había sucedido con el conflicto que mantiene con su exnuera, Natalia Subtil, y el hecho de que no puede ver a su nieta; no obstante, algo que llamó la atención fue su look, pues se veía diferente a comparación de meses atrás, cuando era diputado.

El actor mostró que tenía las uñas de color negro, en ambas orejas llevaba aretes y en una mano tenía anillos gruesos y pulseras, pero también utilizaba un traje y tenía su característico peinado, todo esto porque, según dijo, le gustaba cuidar de su imagen, pero también lucir contrastes.

“Se ve darketón, ¿verdad? Siempre he sido así, muy cuidadoso precisamente de la imagen y todo, pues es un poquito disruptivo, justamente, porque siempre he sido en ese aspecto. Pero me gusta ese contraste del traje, todo, pero además con esta onda que es más moderna”

Agregó que a veces sus hijas le pedían que no se pusiera aretes para recogerlas de la escuela, y los periodistas cerraron la conversación acerca de su apariencia.

Sheinbaum cerró el año como la favorita en Twitter para ser candidata de la 4T en 2024 La agencia Nanosphera también dio a conocer la preferencia que obtuvo Marcelo Ebrard y Adán Augusto López VER NOTA

Pese a que esto pasó desapercibido por gran parte de los medios y el público, en redes sociales los internautas no lo dejaron pasar y recuperaron una captura del momento en que el el integrante de Garibaldi muestra sus uñas y anillos, además de que se puede leer que se considera “disruptivo”.

Algunos usuarios se burlaron de las declaraciones de Mayer, pues algunos aseguraron que era una crisis por la edad o cuestionaron en dónde está lo “disruptivo” de su apariencia.

Chacho Gaytán habló sobre el supuesto machismo de Eduardo Capetillo en su matrimonio con Biby Gaytán El hermano de la actriz y cantante se refirió a las especulaciones que por años han señalado que Capetillo limitó la carrera de su esposa por presuntos celos VER NOTA

“Ya lo perdimos… es todo un rebelde”, “Ya debe entender que debe envejecer con dignidad”, “Oye, tranquilo con tanta disruptividad”, “Qué disruptivo! Qué original”, “Señores boomers que llegan 10 años tarde”, fueron algunos de los comentarios.

Cientos de usuarios hicieron mofa de los comentarios del actor (Captura de pantalla/Twitter)

Muchos otros usuarios señalaron, a modo de mofa, que el exdiputado se quedó en su papel de Luigi Lombardi en La fea más bella, el cual interpretó hace más de 20 años. Esto porque el personaje es un diseñador y se vestía de forma extravagante.

No obstante, estos tuits contrastan con los comentarios que sus seguidoras le han hecho en Instagram, donde no solo lo felicitan por su look, sino que aseguran que se ve mejor que meses anteriores e, inclusive, hasta más joven.

Algunas de las reacciones de los internautas a sus últimas fotos fueron: “Qué hombre mas guapo”, “Eres y siguieras siendo un galán”, “Siempre con tan buena actitud, ¡la eterna juventud forever!”, “Guapo por siempre”.

Algunos internautas también cuestionaron su apariencia debido a que antes era funcionario público y ha hablado de su interés por llegar a la presidencia (Instagram/@sergiomayerb)

Esta no es la primera vez que Sergio Mayer se presenta con este tipo de look, pues durante los últimos meses ha ido modificando su apariencia, luciendo más despreocupado ya que Garibaldi retomó sus actividades, tanto en conciertos como en programas para promocionar su regreso.

Y es que en su juventud solía utilizar aretes, de vez en cuando se maquillaba los ojos y la barba la llevaba con un pequeño crecimiento.

Antes de hacer esta cambio “disruptivo”, el actor se caracterizó por siempre vestir de traje y tener una imagen pulcra, pues cumplía con su papel de funcionario público al ser diputado federal.

SEGUIR LEYENDO: