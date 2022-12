Eduin Caz envió otro mensaje desde el hospital: “Una cosa lleva a la otra”

(Instagram/@eduincaz)

Eduin Caz ha requerido ser internado varias veces en este 2022, para cerrar el año, el vocalista de Grupo Firme anunció que tendrá varias operaciones, sin embargo, no detalló nada sobre las intervenciones a las que se someterá.

Grupo Firme estrenó canción LGBT+ con todo su toque banda: “Una lloradita y el que siga” La nombrada “Banda Fenómeno del Regional Mexicano” lanzó el sencillo “Me Pierde Por Wey”, canción donde Jhonny Caz tomó el mando siendo la voz principal, pues él es integrante de la comunidad VER NOTA

En su cama de hospital y con ropa blanca, el intérprete de canciones como Ya Supérame mencionó que ya estaba llevando los tratamientos previos a las operaciones, aunque no explicó concretamente de qué serán, dejó entrever que un padecimiento había hecho que le descubrieran otros.

“Familia, ando aquí hospitalizado, se me olvidó decirles, lo que pasa es que andamos ya aquí en los tratamientos, me van a operar, van a ser varias operaciones porque una cosa lleva a la otra, luego les voy a explicar más o menos qué es lo que me voy a hacer, pero ya vamos a andar mejor, si Dios quiere.”, mencionó.

Sin explicar más detalles, el vocalista de Grupo Firme dijo que será operado

Además, el vocalista de Grupo Firme aprovechó para agradecer a sus fans y a las personas que lo siguen tanto por sus mensajes de aliento como por sus buenos deseos: “Gracias a todos ustedes que se han preocupado y me han mandado mensaje, muchísimas gracias, aquí andamos, gracias a Dios ‘bien’, aquí me ando recuperando porque tenemos que seguri para adelante y echarle más ganas”.

“Gatita” de Bellakath está a salvo: regresó a plataformas tras conflicto por presunto plagio La cantante recalcó que su canción no fue copia de otra y celebró su regresó a todo los sitios donde puede ser escuchada VER NOTA

Al mismo tiempo que exclamó esto, Eduin Caz hizo una seña que se conoce como “más o menos”, ya que sus padecimientos lo siguen afectando.

De acuerdo con lo que él mismo ha comunicado, algunos de sus malestares físicos son una una hernia hiatal que le genera un gran dolor, una “bolita” en el cuello que se descubrió hace algunas semanas y una supuesta insuficiencia de oxígeno que a principios de mes lo hizo aparecer con un respirador.

Grupo Firme cerrará su gira en el Foro Sol (Foto: Instagram/@grupofirme)

Alrededor de una hora después de su nuevo mensaje, el joven cantante compartió nuevamente los detalles sobre el último concierto de Grupo Firme en su gira Enfiestados y Amanecidos.

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva fueron asaltados en la Ciudad de México: “Esa gente no tiene escrúpulos” Los actores ya levantaron una denuncia ante las autoridades correspondientes y según los últimos reportes, habrían sido despojados de sus pertenencias a mano armada VER NOTA

El show se llevará a cabo el 10 de febrero en el Foro Sol de la Ciudad de México. El Foro Sol se ubica en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez y las estaciones de transporte público más cercanas al sitio son:

-Metro Ciudad Deportiva, Velódromo y Puebla, las tres de la línea 9 (color café).

-Metrobús UPIICSA y El Rodeo, ambas de la Línea 2 (morada)

En el cartel del evento, la banda apareció con una edición de corazones y emojis amorosos, pues la fecha es muy cercana al Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero.

(Captura de pantalla)

El 8 de diciembre, Eduin Caz dejó ver en su Instagram que generó preocupación entre su público: “Buenos días familia. Una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre, tonterías, haciéndolos reír, pero en verdad que no la estoy pasando nada bien”, dijo en su momento.

Eduin Caz aclaró que los conciertos que tenía programados a presentar continuarán en pie, incluso si su estado de salud no es idóneo.

“Este mensaje es porque me están preguntando de las fechas que aún quedan en la gira. No se preocupen, todos los eventos ya están totalmente llenos y como profesional, ahí estaré para que se lo pasen de lo mejor”, añadió en el mensaje el intérprete de canciones como El Tóxico o El Roto.

SEGUIR LEYENDO: