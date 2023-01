Sam Smith: usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a su posible regreso a México

El posible regreso de Sam Smith a México generó una ola de controversia y memes entre internautas (Captura de pantalla)

Luego de que Sam Smith publicara un misterioso mensaje en sus redes sociales que podría dar indicios sobre su regreso a México, fanáticos y fanáticas del intérprete de How Do You Sleep? han mantenido su nombre en tendencias de redes sociales.

Fue a través de su cuenta de Facebook, Twitter e Instagram en donde fue publicado un video en el que se aprecia al cantante británico posar con un velo que solo dejan ver sus ojos, los cuales miran a un punto fijo. No obstante, llamó la atención que en la descripción de aquella publicación aparecen las banderas de Estados Unidos, Canadá y, para sorpresa de su público, la de México.

En cuestión de minutos, los miles de fanáticos y fanáticas que acumula el intérprete de Unholy en el país azteca comenzaron a inundar las redes sociales con todo tipo de comentarios que expresaban su emoción por el regreso del británico a México, incluyendo aquellos que contenían los divertidos y siempre confiables memes.

Aunque no se ha confirmado el regreso o fechas en las que Sam Smith podría visitar México, los rumores sobre su gira por el país azteca se han avivado luego de que el cantante británico de 30 años promocionara en sus redes sociales el estreno de “Gloria”, su más reciente producción discográfica que esta prevista a salir al público el próximo 27 de enero.

Del mismo modo, destacó que dicha misteriosa publicación del intérprete de éxitos como I’m Not the Only One, Too Good At Goodbyes o Stay With Me fuera compartida en el perfil de la Arena Monterrey, aunque en dicho post tampoco se brindaron más detalles al respecto.

De la mano del estreno del cuarto álbum de estudio de Sam Smith viene “Gloria: The Tour” gira en la que el cantante británico promocionará su música a lo largo y ancho del continente europeo.

La primera vez que Sam Smith se presentó en México se remonta al año 2014 cuando formó parte del cartel oficial del icónico festival Corona Capital. En aquella ocasión, el cantante británico apenas comenzaba a conquistar el éxito mundical con su primer álbum de estudio llamado “In The Lonely Hour”, mismo que contiene éxitos como “Lay Me Down” o “I’m Not The Only One”.

Un año más tarde en 2015, el aclamado cantante originario de Londres se presentó en el Auditorio Nacional, mejor conocido como el Coloso de Reforma. Dicho año supuso un parteaguas para la carrera artística de Sam Smith, pues también estrenó la cinta 007: Spectre de la cual formó parte crucial del soundtrack con el tema Writings on the Wall.

La última vez que Sam Smith se presentó en México fue en julio de 2018, cuando ofreció un par de conciertos en Monterrey y el Palacio de los Deportes en la capital mexicana como parte del promocional de su álbum The Thrill of It All, el cual contiene éxitos como Too Good At Goodbyes o Pray con el melancólico estilo y audacia vocal que caracterizan al británico.

La publicación del icónico cantante británico en redes sociales que presagia su regreso a México generó que miles de usuarios de redes sociales inundaran dichas plataformas con todo tipo de comentarios:

“Oigan verdaderamente si venga Sam Smith a Monterrey porque la última vez no compré por mensa la verdad y si está vez viene espero si por lo menos mi hermana quiera ir”; “Quieren que me meta a una maestría el año en qué probablemente Sam Smith venga a México, ay ptm”; “Si de por si siempre ando escuchando a Sam Smith, ayer que puso que va a venir próximamente a México me hizo ahora solo escuchar todas sus canciones”, son algunas de las opiniones recuperadas de la caja de comentarios.

