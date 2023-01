De qué falleció Raúl Calderón, el exintegrante de Los Románticos De Zacatecas

Raúl Calderón Samaniego fue encontrado sin vida (Fotos: Instagram/@losromanticosdezacatecas/Twitter/@AlvarezMaynez)

Raúl Calderón Samaniego fue encontrado sin vida el pasado lunes 2 de enero del 2023, tras ser reportado como desaparecido el sábado 31 de diciembre del 2022. El ex bajista de Los Románticos de Zacatecas causó conmoción nacional no solo por ser artista, sino por las misteriosas condiciones por las que había perdido la vida, pues eran un misterio hasta ahora.

Luego de que en primera instancia su hermana Armida Calderón compartiera el mensaje: “Frío y devastador 2023. Mi corazón está destrozado, mi tristeza ya forma parte de las estadísticas. Es mi hermano Raúl está desaparecido desde el sábado, 31 de diciembre, viajaba de Jerez a Zacatecas”, su deceso también fue compartido en Twitter.

“¿Frío y devastador? Me quedé muy corta, el año me ha hecho pedazos. #zacatecas Mi hermano Raúl!! #esRaúl regresó a casa, un ser de Luz que volvió a la Luz”, tuiteó. Pero tras la incógnita de qué había pasado y por qué en los primeros días del año, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas compartió su informe oficial, dejando conocer dónde y de qué murió el músico y bajista.

Cédula de búsqueda hecha por la FGJE para el artista (Foto: Twitter)

La FGJE detalló que el cuerpo localizado en un departamento del Centro Histórico de Zacatecas era del también abogado, a quien apodaban como Rulo. A través de un comunicado precisó que como resultado de las diligencias practicadas la tarde del 2 de enero como parte de la investigación, el músico fue localizado sin vida en el interior de su propiedad.

¿Qué provocó el sensible deceso de Raúl Calderón Samaniego?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas agregó que realizó un seguimiento de videovigilancia, el cual permitió la ubicación del vehículo en el que se trasladaba la víctima. Al arribar al lugar de los hechos y solicitar una orden de cateo, el domicilio de Calderón Samaniego fue procesado y trasladaron su cuerpo al área de Medicina Legal para el protocolo de necropsia.

Los resultados arrojaron que el ex baterista de Los Románticos de Zacateca falleció a causa de heridas producidas por disparo con arma de fuego, aunque por el momento no ha detallado de cuánto fueron, con qué tipo de pistola, así cómo que habría ocurrido en ese sentido para que el famoso y abogado perdiera la vida.

El adiós de Los Románticos de Zacatecas a Rulo Calderón

Mensaje de Los Románticos de Zacatecas para Raúl Calderón Samaniego (Foto: Instagram)

La banda en la cual fungió como bajista compartió una publicación en blanco y negro con Raúl Calderón Samaniego, escribiendo su sentir después de que la noticia fuera confirmada: “QEPD Rulo. Gracias por los buenos momentos. Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos. Mucha fuerza”, escribieron en Instagram Los Románticos de Zacatecas.

Por su parte, su hermano lo describió como un hombre: “de buenas costumbres; abogado de profesión, músico por convicción. El mejor de los amigos y mi único hermano. Trabajador, perseverante, Justo, alegre. Pone su corazón en todo lo que hace”, en Twitter.

Aunque su desgarrador mensaje confirmando la noticia también generó gran impacto en redes sociales: “¿Frío y devastador? Me quedé muy corta, el año me ha hecho pedazos. #zacatecas Mi hermano Raúl!! #esRaúl regresó a casa, un ser de Luz que volvió a la Luz”, tuiteó.

El diputado Jorge Álvarez Máynez dedicó unas palabras (Foto: Twitter/@AlvarezMaynez)

Asimismo en redes sociales ha causado gran indignación el caso: “Que mala onda por el chavo y su familia, siendo una pérdida a solo dos días de haber iniciado el 2023″. “Si fue algo de delincuencia está cabr*n que ese tipo de cosas ya ni siquiera sea solo algo de personas ‘comunes y corrientes’ como nosotros, los artistas ya no están exentos”. “Hablan de disparos, eso no es normal, exijamos la verdad no lo que el gobierno quiera decir”.

