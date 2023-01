Por qué Manelyk González y Laura Bozzo podrían regresar a “La Casa de los Famosos” 3

Manelyk González y Laura Bozzo podrían regresar a “La Casa de los Famosos” 3 (Fotos: Instagram/@laurabozzo_of/@manelyk_oficial)

La Casa de los Famosos se convirtió, en solo una temporada, en uno de los realities show más populares en los últimos tiempos dentro de la televisión de habla hispana. Tras el anuncio de su tercera temporada y próximo estreno, la expectativa está puesta en saber qué estrella conformará el nuevo y polémico elenco.

Aunque de momento solo 6 estrellas fueron anunciadas de manera oficial por Telemundo, la presión de los fans continúa sobre la televisora, pues la llegada está a días de ocurrir y no ha habido algún tipo de novedad sobre más famosos, hasta ahora.

Durante la segunda temporada se incluyó una edición especial dominical donde otras celebridades daban su opinión sobre las cosas que pasaban en la casa, cómo enfrentar el encierro, la guerra de egos y las alianzas para eliminar semana con semana a un posible rival que pueda arrebatarles el jugoso premio. Para este grupo de panelistas en la nueva edición ya habrían sido confirmadas dos importantes estrellas del pasado: Manelyk González y Laura Bozzo.

Manelyk llegó al show en reemplazó de Kimberly Flores Foto: Instagram/@manelyk_oficial

Cabe resaltar que, hasta el momento, la única panelista confirmada ha sido Alicia Machado, ganadora de la primera temporada del reality show más polémico: “La actriz, conductora y ganadora de La Casa de los Famosos en su primera temporada se une al panel de expertos panelistas en esta nueva edición que tendrá comienzo el 17 enero por Telemundo”, detalló la televisora estadounidense a través de sus redes sociales.

Pero en los últimos días se mencionaron los nombre de la conductora de Laura En América y la ex participante de Acapulco Shore, generando gran euforia pues la primera fue nombrada como la reina de los memes gracias a su peculiar personalidad y comportamiento en la temporada dos, mientras que la segunda fue finalista de la edición uno, siendo superada por la ex Miss Universo solo por haber ingresado a la casa a destiempo.

Las teorías que surgieron en redes sociales han tenido algunos likes de las estrellas donde se les hace mención a su aparente gran regreso a La Casa de los Famosos 3, por lo que estas señales han sido contempladas como pequeños adelantos de lo que estaría a punto de confirmarse por Telemundo o la producción.

La también cantante le ha dado "like" a los rumores (Foto: Captura Instagram)

“Para cerrar el año 2022 les confirmamos esta noticia y es que sí, es completamente cierto y con contrato ya firmado. Manelyk González será parte de la tercera temporada del reality La Casa de Los Famosos como panelista en el espacio que fue novedad en la entrega pasada, Edición Especial, mismo en el que compartirá con otras personalidades para analizar y expresar sus opiniones sobre lo que acontezca en la nueva producción”, publicó una importante página de fans sobre Acapulco Shore a la cual Manelyk respondió con un “Me Gusta”.

Comentarios en redes sociales han hecho saber que la idea es más que grata para los fans, pues aunque muchos no esperaban que González lograra superar con éxito la imagen que se generó de ella en el reality de MTV, las expectativas fueron superadas llevándola a la gran final. Mientras que Bozzo fue lo más cuestionado de la 2 hasta que demostró que estaba jugando mejor que Niurka Marcos, quien se volvió en una de las estrellas menos favorecidas.

Laura Bozzo sí podría colaborar puesto que su programa en Imagen Televisión es de lunes a viernes (Instagram)

“Que emoción ver a Mane y Laura juntas y no en competencia, si no dando esos comentarios y frases que solo ella podrían hacer”. “A que nadie espera esto que podría ser mejor que lo que pueda pasar dentro de la casa, porque el elenco está de flojera”. “Mane demostrando que Acapulco Shore fue algo por ella, no ella por ellos”, reaccionaron fans.

