Tiene casi tantos discos como años. Todo en Willie Nelson parece un récord: su disco número 70 iba a salir el 24 de abril, pero el músico decidió que no sea así. First Rose Of Spring finalmente saldrá a la venta el 3 de julio, ya no en primavera, sino cuando ya sea verano en el hemisferio norte. La leyenda del country, que cumplirá 87 años el 29 de abril, anunció a través de Legacy Records, la división de Sony Music que lleva su catálogo, que los fans que hayan preordenado el disco lo recibirán después, pero como premio consuelo los invitan a escuchar los singles “Our Song” y “First Rose Of Spring”, un adelanto de lo que se viene.