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Turismo en México rompe 4 récords en primer trimestre de 2026, destaca aumento de visitantes de España

Destacó que el continente Europeo es el más interesado en conocer nuestro país

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Josefina Rodríguez Zamora
Josefina Rodríguez Zamora durante la mañanera de este 26 de febrero. (Presidencia)

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, dio a conocer que México rompió cuatro récords en turismo durante el primer trimestre del año. Durante la conferencia de prensa matutina, la funcionaria destacó que de enero a marzo hubo mayor presencia de turistas en comparación a 2025, lo que se vio reflejado en una mayor derrama económica.

El primer récord que celebró el gobierno de México en términos turísticos, fue la llegada de turistas, destacando los españoles como los principales visitantes. Durante el mes de marzo de 2026, México recibió 9.37 millones de visitantes internacionales, lo que representa un 11.9% más que en el mismo mes de 2025.

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De estos, 4.49 millones fueron turistas internacionales que pernoctaron en el país, un incremento del 7%. En el segmento de cruceros, llegaron 1.3 millones de pasajeros, es decir, un 14.9% más que el año anterior, mientras que la derrama económica asociada a este rubro alcanzó los 113.82 millones de dólares, 17.7% más que en marzo de 2025.

“Algo que nos ha pedido nuestra presidenta y por instrucciones de ella estamos trabajando con las diferentes navieras: aumentar el gasto, como les platicaba en la mañanera anterior, en el consumo fuera cuando bajan los cruceros en nuestros puertos”, agregó durante su participación la funcionaria.

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De enero a marzo, el número total de visitantes internacionales ascendió a 26 millones, mientras que 12.66 millones de turistas internacionales pernoctaron en México. La derrama económica en este periodo superó los 10.287 millones de dólares, registrando un crecimiento del 0.2%.

Los pasajeros en cruceros sumaron 3.63 millones y la derrama económica por cruceristas llegó a 317 millones de dólares.

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