Fanáticos de Bad Bunny reportaron boletos clonados durante el primer concierto en el Estadio Azteca

Los fans de Bad Bunny llegaron incluso con días de anticipación al Estadio Azteca para el penúltimo concierto de su gira, World’s Hottest Tour, sin embargo, la desesperación y la desilusión se apoderaron del ánimo de las personas, pues en redes sociales se reportaron decenas de boletos clonados, robados, cancelados y supuestamente sobrevendidos.

Esta situación desató empujones, protestas y cientos de reclamos. De acuerdo con diversos reportes, incluso fue necesaria la intervención de elementos de la Policía Montada para contener a la gente. Cabe señalar que en otros países, la gente que no pudo ingresar al estadio o incluso no alcanzó boleto, se organizó para dar un “portazo” y forzar su entrada, rebasando la capacidad de los recintos.

El Coloso de Santa Úrsula abrió sus puertas hacia las 17:00 horas, momento en que ya se vislumbraban largas filas para las distintas secciones, sobre todo para la Zona Playa, la más cercana al escenario. En redes sociales, clientes de Priority de Citibanamex —quienes pudieron comprar sus entradas con total anticipación— responsabilizaron a Ticketmaster porque los dispositivos de acceso no pudieron leer los códigos de barras de sus boletos.

La frustración de no poder ingresar pese a tener una entrada oficial provocó caos en las inmediaciones del Estadio Azteca (Twitter/@EmmanuelAlmar14 y @ailoviutl)

Lo mismo ocurrió con las personas que compraron boletos recientemente, cabe recordar que la plataforma de Ticketmaster aperturó algunas localidades pocos días antes del evento de este 9 de diciembre. La principal queja de las personas asistentes fue que hicieron la compra en sitios oficiales y aún así, se enfrentaron a problemáticas inesperadas.

Y es que usualmente, las personas que son víctimas de estafas y se quedan sin acceder al concierto por el que esperaron tanto tiempo son quienes adquieren sus boletos con revendedores, pues no existe ninguna garantía respecto a si las entradas son oficiales o no. En noviembre, más de 100 personas no pudieron ingresar a la Arena Monterrey para un show de Harry Styles.

“Que triste lo que se está viviendo en el Estadio Azteca, lo que pintaba como una fiesta, para muchos se arruinó desde temprano”, se pudo leer en un tuit, el usuario compartió que un par de jóvenes incluso se habían quitado su disfraz de corazón — de la portada del álbum Un verano sin ti — ante la frustración de no poder ingresar al recinto.

Que triste lo que se está viviendo en el Estadio Azteca, lo que pintaba como una fiesta, para muchos se arruinó desde temprano… pic.twitter.com/BdYSrTH2RS — Emmanuel AR (@EmmanuelAlmar14) December 9, 2022

En Twitter, hubo muchos usuarios que señalaron el supuesto robo de boletos por parte de personal del staff del Estadio Azteca, aparentemente, al descubrir que el boleto no logró ser leído por el dispositivo, arrancaron la sección del código de barras y no ofrecieron ninguna solución.

Ante este tipo de imprevistos, es importante saber qué hacer en caso de cancelación, falsificación o duplicación de entradas vendidas por Ticketmaster. Aún así, una usuaria que tiene experiencia en conciertos y festivales le dio una recomendación extra a sus seguidores:

Algunos usuarios aseguraron que el personal habría retirado los boletos con los que no se pudo acceder al Estadio Azteca (Captura de pantalla)

“Hay algunos inconvenientes con los boletos que se liberaron estos últimos días de Bad Bunny, ya que los encargados de accesos, están rompiendo los boletos y se los están quedando. NO DEJEN QUE SE QUEDEN CON SU BOLETO. QUE NO LOS ENGAÑEN. Si pueden lleven INE y la tarjeta”, escribió.

Por otra parte, hubo personas que sí lograron ingresar al Estadio Azteca y corrieron para alcanzar lugar cerca del escenario. “Muy cerca de mi Bad Bunny mientras otras lloran afuera”, escribió un usuario de TikTok para presumir que sus entradas si resultaron efectivas.

Esta será la supuesta lista de canciones que se tocarán en el concierto de Bad Bunny, pues el 10 de diciembre habrá otro en el mismo recinto. Aún no se sabe si habrá alguna modificación, ya que el primer evento será filmado.

-Moscow Mule

-Me Porto Bonito

-Un Ratito

-Efecto

-Party

-Tarot

-La Corriente

-Neverita

-Ni Bien ni Mal / 200 MPH / La romana / Estamos bien

-Si veo a tu Mamá

-Como la Flor

-Si Estuviésemos Juntos

-Te Boté

-Vete

-Bichiyal

-Una Vez (with Mora)

-La Inocente (Mora cover) ((Sung by Mora))

-Yo Perreo Sola

-Safaera

-Tití me Preguntó

Muchas personas asistentes incluso acamparon (TikTok/@alli_con_doble_l y Twitter/@MXESTADIOS)

-DÁKITI (Bad Bunny & Jhay Cortez cover)

-Yo no soy Celoso

-Yonaguni

-Callaíta

-Diles / No te hagas / Tú no metes cabra / Chambea / Soy peor

-Un verano sin ti

-Un Coco

-La Canción (J Balvin & Bad Bunny cover)

-Enséñame a Bailar

-Ojitos Lindos

-El Apagón

-Después de la playa

