Así se justificó el vendedor que habría estafado a fans con boletos para el concierto de Harry Styles en CDMX

Un "influencer" y medio digital estafó a varias personas con boletos para el Corona Capital, Harry Styles y más. (Twitter @CoronaCapital)

En el último año los revendedores de boletos llegaron con todo, pues han resultado grandes estafas por venta de boletos falsos y fraudes donde no son entregadas las entradas a los compradores. Recientemente sucedió con abonos para el festival Corona Capital realizado el pasado 18, 19 y 20 de noviembre, salió a la luz y se viralizó el caso de un usuario de Twitter y presunto “influencer” identificado como “El Melómano”.

Los boletos para el cotizado festival de música se agotaron en cuestión de días, pues las bandas que encabezaron el cartel para esta edición causaron furor en los fans, sobretodo la banda de rock alternativo, My Chemical Romance, quien tenía casi 15 años sin pisar México.

Como todo el mundo estaba desesperado por no perderse tal evento de música, la gente comenzó a adquirir las entradas con quien se pudiera. Fue entonces que varios usuarios cayeron en la oferta publicada por El Melómano, quien puso a la venta varios abonos para los tres días de conciertos.

El hombre llamado Alejandro avisó a sus clientes que todas las entradas adquiridas serían entregadas la misma semana del festival, pero días más tarde subió otra publicación donde explicó haber tenido una pérdida familiar por lo que los boletos se retrasarían en ser entregados a los respectivos compradores.

Lo que levantó sospechas fue que su equipo de colaboradores compartieron un comunicado donde se dio a conocer que presuntamente El Melómano había tenido un intento de suicidio por lo que no se llevaría a cabo la entrega acordada y en vez de eso se devolvería el dinero de los boletos a quienes hubieran comprado con él.

Finalmente hubo usuarios que le desearon una pronta mejoría y siguieron creyendo en él, mientras que otros creen que se trata de una cortina de humo para que El Melómano escape de la deuda de más de $150, 000 pesos que acumuló con la venta de abonos para el Corona Capital. Lo que alimenta el probable fraude es que varios internautas se siguen pronunciando acerca de lo ocurrido y narrando sus propias experiencias con este hombre en Twitter.

🔔 ANUNCIÓ 🔔



Nos vemos en la penosa situación en hacer la denuncia más grande hasta el día de hoy y solicitar que todos los afectados se manifiesten en este tweet.#FraudeXElMelómano pic.twitter.com/n96fap9a6q — boletosMX (@boletosMX_) November 24, 2022

Donde señalan venta de boletos también para el concierto de CDMX de Harry Styles, Daddy Yankee, Billie Eilish, Muse y presunto acoso a mujeres que lo contactaban para adquirir lo que ponía a la venta. Por lo que ya iniciaron acciones legales en su contra aunque todavía no aparezca. Una usuaria en Twitter expuso cómo fue que perdió 2 boletos que le pagó para el concierto del 24 de noviembre en el Foro Sol de Harry Styles. Al parecer el sujeto le vendió los mismos boletos, en la misma zona a varias chicas.

Cabe recordar también el escándalo de Miroslava Valdovinos, la “influencer” mexicana que presumió en sus redes sociales haber revendido 108 boletos para el festival de música Corona Capital 2022, donde la empresa Ticketmaster tomó las riendas del asunto y terminó con consecuencias penales.

Ante el anuncio de que se “agotaron” las entradas para el Corona Capital en la Ciudad de México, el pasado 24 de agosto el nombre de Miroslava Valdovinos se hizo viral en redes sociales.

(Fotos: Instagram/@cigarrosdemiel)

Cuando cientos de usuarios la denunciaron por presuntamente revender a precios exorbitantes boletos para dicho evento. Miroslava, bajo la cuenta de Twitter e Instagram “@cigarrosdemiel”, ofertaba tickets que iban desde los 3 mil 690 pesos hasta los 9 mil 800 pesos, según sus propias publicaciones.

“Ticketmaster México no conoce ni tiene relación alguna con Miroslava Valdovinos y rechaza toda participación en el uso indebido de boletos de esta o cualquier otra persona”, fue como la firma rechazó a través de un comunicado dichos señalamientos, asegurando que no la conocen y no tienen ninguna relación con ella.

