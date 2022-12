Famosos arremetieron contra Ticketmaster tras presunto fraude en concierto de Bad Bunny

(Instagram)

Ticketmaster se encuentra en tendencia desde la noche del 9 de diciembre, esto debido a que múltiples fanáticos de Bad Bunny denunciaron que se les negó el acceso al recinto por un aparente fraude con los boletos. Y es que, múltiples asistentes comenzaron a reportar que todas las irregularidades que supuestamente se cometieron previo al ingreso al Estadio Azteca.

Cancelación de boletos para Bad Bunny dificultó el acceso de fans al Estadio Azteca Los asistentes también señalaron en redes sociales supuestas entradas rotas e incluso clonadas, lo que causó empujones y frustración VER NOTA

Ante esta situación, algunos famosos de la farándula mexicana no tardaron en posicionarse al respecto, como fue el caso de la influencer Herly RG, quien exhortó de manera tajante a la empresa para que solucionara los problemas y le diera una pronta respuesta a los afectados.

Fue desde su cuenta de Twitter donde la tiktoker mostró su molestia ante los múltiples reportes que aparecieron en redes sociales.

Estadio Azteca confirmó falsificación y duplicación de boletos en concierto de Bad Bunny Personas asistentes al evento del cantante de reggaetón reportaron irregularidades con Ticketmaster, por lo que no pudieron entrar al show VER NOTA

“No te hagas como que no escuchas, DALE UNA RESPUESTA A TODA LA GENTE QUE HOY NO PUDO VER A SU ARTISTA”, escribió desde su cuenta.

Camara @Ticketmaster_Me no te hagas como que no escuchas, DALE UNA RESPUESTA A TODA LA GENTE QUE HOY NO PUDO VER A SU ARTISTA. — Herly RG (@herly_rg) December 10, 2022

Rápidamente sus seguidores reaccionaron y varios de ellos se mostraron de acuerdo con la postura de la comediante.

Fanáticos de Bad Bunny treparon puertas del Estadio Azteca para acceder al concierto Ante el hartazgo y la indignación por los problemas de acceso, varias personas decidieron intentar acceder por su propia cuenta VER NOTA

“Oye @herly_rg invita a tus camaradas Influencers a que hagan masiva la invitación a boicotear los eventos de @Ticketmaster_Me”. “Demanda colectiva se merece”. “@Ticketmaster_Me no es justo para las personas que hicieron hasta lo imposible para colear sus boletos, se exige una solución”, son algunas de las menciones que aparecieron.

Herly participó en una campaña de ropa deportiva (Foto: Instagram @herlanlly_rg)

De igual manera, otro artista que no se quedó callado fue Alan Estrada, mejor conocido como Alan x el mundo. El influencer de viajes colocó en primera instancia: “¿Ya podemos decir que @Ticketmaster_Me es una mafia?”.

Además, cuando la empresa lanzó el comunicado en donde anunció que haría un reembolso a las personas afectadas y añadió que colaboraría con la Profeco para esclarecer los hechos, el youtuber remarcó que no fueron las medidas más acertadas.

Ya podemos decir que @Ticketmaster_Me es una mafia? — Alan Estrada (@alan_estrada) December 10, 2022

“Cobras una comisión exagerada, por un servicio que NO das, no puedes garantizar la seguridad de los boletos, tu sistema es . Debes pagar daños y perjuicios a quienes viajaron para un concierto que NO pudieron ver por TU CULPA. Qué coraje su poco nivel de respuesta”, dijo.

Por su parte, Kenia Os vivió en carne propia la tensión en el Estadio Azteca, pues ella contaba con accesos para ir al concierto del puertorriqueño, pero tampoco consiguió ingresar.

Horas previas al evento, Kenia subió algunas historias de Instagram donde se le veía ya lista para asistir al Estadio Azteca, sin embargo, tras el caos desatado en los alrededores del recinto, la artista no pudo ni bajar de su vehículo.

Alan Estrada en el Satuario de las Lajas, en Nariño, Colombia, durante su recorrido al país en 2018. Foto: Instagram Alan x El Mundo

“Padrísimo, no me dejan pasar a mi palco y lit está todo totalmente bloqueado... todas las calles por tantos carros. Es un caos y pues no me puedo bajar, creo que la maldición kenini de no ver al conejo malo me persigue”, colocó.

Además, en su cuenta de Twitter explicó un poco más la situación y recalcó que ya no pudo hacer nada al respecto debido al alboroto que había en el Coloso de Santa Úrsula.

De verdad lo intenté y no se pudo, llegue a la puerta y hay miles de personas a fuera, PORFAVOR tengan mucho cuidado yo me baje 3 segundos fue imposible y un caos, aparte mucha gente me reconoció y no vine con seguridad porque mis accesos eran directos. 🥲 — NINI (@keniaos) December 10, 2022

“De verdad lo intenté y no se pudo, llegue a la puerta y hay miles de personas a fuera, PORFAVOR tengan mucho cuidado yo me baje 3 segundos fue imposible y un caos, aparte mucha gente me reconoció y no vine con seguridad porque mis accesos eran directos”, expresó.

SEGUIR LEYENDO