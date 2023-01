Capi Pérez negó haberse burlado de Ángela Aguilar pese a una publicación en sus redes que lo demostraría

(Foto Instagram: @elcapiperez // @angela_aguilar)

Capi Pérez es uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana, sin embargo, eso no lo exenta de estar en polémica, pues su particular sentido del humor le causó problemas en esta ocasión.

Y es que, en noviembre de 2022, el presentador de La Resolana realizó una publicación en su cuenta de Facebook en donde se refería en tono burlesco a una imagen que subió a sus redes sociales Ángela Aguilar y en donde se podía ver cómo la joven de la Dinastía decidió usar una cuerda como cinturón.

“Aguanta, mi Ángela, ya casi llega el aguinaldo”, escribió el famoso y colocó la fotografía de Aguilar.

En aquel momento, la publicación se volvió viral y múltiples internautas no dudaron en comentar al respecto.

Lo que el Capi no sabe es que ese cinturón es Gucci y cuesta más de 10 mil pesos mexicanos”. “Que no lo vea Balenciaga, si no en una semana lanzarán un cinto carísimo”. “Mientras ella le pone listón para achicar sus jeans, yo tengo que ponerle elástico para agrandarlos”.

Así, a unos meses del suceso, la controversia regresó debido a que Capi Pérez negó rotundamente haberse burlado de la intérprete de regional mexicano a pesar de que a la fecha de este 3 de enero aún continúa la publicación que evidencia el chiste que hizo referente a la cantante.

Fue durante un breve encuentro con los medios, donde Capi negó haberse dirigido de esa forma a la exitosa cantante de melodías como Qué Agonía, En realidad o Ahí donde me ven.

“Yo lo único que tengo para Ángela es admiración, nunca he hecho ese comentario”, señaló.

Además, el famoso dio a entender que él no tenía conocimiento sobre el tema: “No, nada, no soy yo: te lo juro. Mintieron, porque para ella sólo tengo admiración y a su papá también”.

En 2022, Capi también debutó como cantante con Vete Ya, un homenaje a Valentín Elizalde: “¡Ya salió! Este es un homenaje con mucho cariño y respeto para mi ídolo Valentín Elizalde. Ya pueden ir a escucharla en todas las plataformas y también pueden ver ir a ver el video en YouTube”.

Sus seguidores de redes sociales quedaron impresionados con su interpretación y, aunque recibió muchos comentarios positivos por atreverse a debutar como cantante, también recibió críticas porque algunos consideraron que no fue un homenaje y le recomendaron continuar con la comedia.

“Ya cualquier güey puede cantar. Lo tuyo no es la cantada”. “Si lo pudiera escuchar se vuelve a morir”. “Capi siguiendo los pasos de Omar chaparro”. “Genial el homenaje, pero hubiera estado mejor con tu propia voz sin arreglos”. “¿Hay algo que este tipo no haga bien?”. “A pesar que no eres cantante le echaste muchas ganas y te salió bien chingona la canción, aunque la cantaste en otro género te salió bien”, fueron algunas reacciones.

En este sentido, durante su reciente encuentro con los medios, el famoso se mostró agradecido de los buenos comentarios que ha recibido.

“En todas las tonterias que hice saqué un tema (...) lo hice de broma en Venga la Alegría y les gustó, entonces ya después lo grabé de forma profesional. Aprobación total del autor de la obra (...) la gente la sigue escuchando”, dijo.

