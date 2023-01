Los memes más divertidos que dejó la polémica reacción de Bad Bunny con una fanática

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a la polémica del intérprete de "Una Vez" (Captura de pantalla)

Bad Bunny arrancó el 2023 con el pie izquierdo al ser considerado como el primer artista “cancelado” del año luego de que se viralizara un video en redes sociales en donde se le aprecia tener un peculiar arrebato con una fanática que intentaba tomarse una fotografía con él.

El percance sucedió en el marco de los festejos de Año Nuevo cuando el Conejo Malo se encontraba en República Dominicana disfrutando de una noche de fiesta, no obstante, fue en las calles de la mencionada isla caribeña cuando un grupo de fanáticos comenzó a rodear al fenómeno del reggaetón que caminaba junto a su equipo de trabajo.

Entre la euforia y los nervios que les generó a los afortunados seguidores ver de cerca al intérprete de éxitos como Me Porto Bonito destacó la reacción de una fanática que, en su afán de conseguir una fotografía con él, caminó a su lado acercando su teléfono celular al rostro de Bad Bunny.

Fue dicha acción la que desató la furia del fenómeno del reggaetón, quien en un inesperado impulso le arrebató el teléfono celular a la mujer y lo lanzó a lo lejos mientras continuó caminando ante la mirada atónita de las personas que se encontraban cerca.

Tras viralizarse el video en redes sociales y medios de comunicación, la opinión pública se dividió pues mientras algunos internautas defendieron la conducta de Bad Bunny, muchos otros pidieron dejar de apoyarlo. Pese a ello, el humor no se quedó fuera del debate y, de este modo, se hicieron presentes los divertidos y siempre confiables memes.

Tras la polémica que se desató entre los millones de fanáticos que acumula el popular puertorriqueño, el intérprete de Un Ratito se vio obligado a pronunciarse a través de sus redes sociales con un mensaje que generó aún más controversia de la que ya se percibía en las diferentes plataformas digitales.

“La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE”, escribió el Conejo Malo en su cuenta verificada de Twitter.

De este modo, la polémica que protagonizó Bad Bunny volvió a abrir el debate sobre la relación que distintos artistas o personalidades del medio del espectáculo mantienen con sus fanáticos, destacando los límites de respeto que sus seguidores o fanáticos deberían de tener con ellos.

El celular de la parcera de la selfie con Bad Bunny: pic.twitter.com/ZbF0fgdqbs — Se Pe Ga (@sepega_) January 3, 2023

Dentro de la ola de comentarios y opiniones que generó el comportamiento de Bad Bunny, destacó la ácida crítica de Chumel Torres, quien además de consolidarse como uno de los principales detractores del Gobierno de México ahora también ha decidido emitir su posicionamiento sobre temas sociales, incluyendo los que incumben al popular cantante de reggaetón.

“Así me gusta Bad Bunny. Congruente con su misoginia”, escribió el conductor de El Pulso de la República, en un mensaje de redes sociales en el que retomó el video del incómodo momento que protagonizó el Conejo Malo.

Como era de esperarse, el comentario de Chumel Torres no fue bien recibido por los internautas, quienes le recordaron que era el menos indicado para criticar la conducta del intérprete de Andrea ya que él mismo ha enfrentado denuncias por ejercer violencia política de género, además de difundir constantemente discursos racistas y clasistas.

“Qué soberbia. El gesto fue prepotente y desconsiderado. Le queda más fácil a un artista ponerse en los zapatos de un fan emocionado, que al revés”; “NORMALICEMOS EL HECHO DE QUE LOS ARTISTAS SON SERES HUMANOS Y MERECE SER TRATADOS CON RESPETO SIEMPRE. ABAJO DEL ESCENARIO NO SON UN SHOW, NO PUEDES GRABARLOS SIN SU CONSENTIMIENTO. ACERCATE, SALUDA Y PIDE PERMISO”; “¿Eres el artista #1 del mundo y esperas que la gente no quiera una foto contigo? Pon los pies en la tierra y deja de comportarte como un huelebich*. Si no quieres que se te acerquen con teléfonos dale al instrucción a tu equipo de seguridad, que para eso están”, fueron algunas de las reacciones de usuarios en redes sociales a la polémica de Bad Bunny.

