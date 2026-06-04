Protesta de pensionados y jubilados hoy 4 de junio en la Terminal 1 del AICM: condenan reducción del 60% de su retiro

Con carteles, una bandera de México y sin cerrar alguna vialidad, los manifestantes se reunieron en la Terminal 1 del AICM (Redes Sociales)

Pensionados y jubilados de distintas dependendencias del gobierno de México, realizan una manifestación afuera de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el fin de exigir se revise el recorte a sus pensiones.

Con carteles, una bandera de México y sin cerrar alguna vialidad, los manifestantes se reunieron en la Terminal 1 del AICM para manifestarse en contra de la reforma de la reducción del 60% a sus pensiones.

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En la manifestación se reuineron extrabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras, Pemex, Luz y Fuerza. Estas protestas se dan en un contexto en el que las Ciudad enfrenta diversas manifestaciones, entre las que se encuentran las de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Estas son las exigencias de los pensionados y jubilados

El pasado abril se realizaron modificaciones al Artículo 127 de la Constitución en la que se contempló reducir las pensiones actuales que reciben trabajadores de las dependencias del Estados.

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La presidenta Claudia Sheinbaum impulso esta reforma con el objetivo de poner un tope a las pensiones financiadas con recursos públicos. Ahora, ninguna pensión pública podrá superar el 50% del salario neto de la Presidencia, equivalente aproximadamente a 67 mil a 70 mil pesos mensuales, lo que afecta especialmente a jubilados de organismos como Pemex, CFE y Banobras, quienes hoy se manifiestan.

Esta medida busca eliminar privilegios excesivos y reducir el gasto público, con ahorros estimados en hasta 5 mil millones de pesos anuales. Hay excepciones, como Fuerzas Armadas o esquemas de ahorro complementario y voluntario, que no están sujetas a este límite.

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