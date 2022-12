Qué dijo Capi Pérez sobre su supuesta salida y el fin de “Venga la Alegría”

El matutino cuenta con uno de los elencos de conductores más grandes de la televisión abierta mexicana. (Fotos Instagram: @vengalaalegria // @elcapiperez)

Antes de terminar el 2022 Gustavo Adolfo Infante volvió a dar de qué hablar por compartir información delicada en uno de sus programas de espectáculos. En esta ocasión, el periodista dio a conocer que entre los cambios que TV Azteca tiene preparados para 2023 estaría la conclusión de uno de sus programas estelares: Venga la Alegría [VLA].

Venga la Alegría desaparecerá en 2023, según Gustavo Adolfo Infante Luego de la despedida de Sandra Smester, William Valdés y Dio Lluberes, más productores y conductores podrían irse VER NOTA

“Dicen que se acaba VLA y que van a dar paso a un nuevo programa que se va a llamar Buenos días México para el 2023″, declaró en su canal de YouTube. Pero eso no fue todo, supuestamente ya se tienen contemplados que los nuevos conductores serán Mauricio Macera, Ricardo Peralta, Marco Antonio Regil y Patricio Borghetti.

Conductores de Venga la Alegría; faltó Kristal Silva. (Instagram/@vengalaalegria)

La televisora del Ajusco no se ha pronunciado al respecto, pero todo indica que los directivos, productores y conductores ya están al tanto del rumores, pues durante una emisión del matutino Carlos Alberto Pérez -mejor conocido como Capi- se burló de las especulaciones dejando entrever que no son más que eso.

Quién sabe cuál sea nuestro destino el próximo año cuando hagamos esta sección, es más, quién sabe si haya sección, es más, quién sabe si...

Su comentario desató risas entre sus compañeros, quienes no dijeron nada al respecto. Por otro lado, Capi Pérez también reaccionó a los rumores que existen en torno a su supuesta salida de Venga la Alegría. Y es que muchos fanáticos del comediante han visualizado la posibilidad de que próximamente abandone el matutino para concentrarse en su regreso a los escenarios con un nueva rutina de standup y sus proyectos individuales.

Silvia Pinal tiene COVID-19 y pasó sola la Navidad, aseguró Gustavo Adolfo Infante Esta sería la segunda ocasión en menos de un año que la estrella mexicana habría dado positivo a la enfermedad causada por coronavirus VER NOTA

El conductor enfrentó las especulaciones durante una dinámica que realizó en sus historias de Instagram, pues uno de sus seguidores se atrevió a cuestionarlo sobre su estadía en Venga la Alegría. Sin entrar en detalles, el conductor comentó que continuará al frente del matutino al menos de que exista algún cambio inesperado y bromeó sobre su incertidumbre económica.

Capi Pérez presumió su llegada al Mundial Qatar 2022 (Foto: Instagram/@elcapiperez)

Según yo sí [seguiré en el programa] hasta ahorita, pero si alguien sabe algo que yo no sepa, por favor infórmenme, porque ahorita ando sacando créditos y necesito tener cierta certidumbre. Si alguien se entera de algo, por favor mándenme mensaje.

Aunque el oriundo de Aguascalientes aseguró que continuará en VLA, los rumores sobre su salida continúan. Y es que fue a mediados de 2022 cuando anunció su salida de La Caminera, un programa radiofónico de Exa FM que quedó bajo la conducción Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay.

El Capi Pérez confirma que se queda en VLA pic.twitter.com/RsVoJHeiRk — Lo + viral (@VideosVirales69) December 28, 2022

Al parecer, decidió salir del proyecto por la alta carga de trabajo que tenía, pues desde que se convirtió en una de las celebridades más queridas del medio artístico nacional ha participado en múltiples proyectos que van desde La Resolana y su versión Nius hasta su especial de comedia Elotes para todos -disponible en Amazon Prime Video- y su esperado regreso a Last One Laughing México en una edición especial para los campeones sin corona.

De Cuquita Abarca vs Televisa a Gaby Spanic perdiendo ante Infante: las disputas legales de los famosos 2022 El escándalo más reciente y con el que se ha cerrado el año ha sido protagonizado por las integrantes del reality “Siempre Reinas”: Laura Zapata, Lucía Méndez y Sylvia Pasquel VER NOTA

Incluso, este 2022 también debutó como cantante con Vete Ya, un homenaje a Valentín Elizalde: “¡Ya salió! Este es un homenaje con mucho cariño y respeto para mi ídolo Valentín Elizalde. Ya pueden ir a escucharla en todas las plataformas y también pueden ver ir a ver el video en YouTube”.

Sus seguidores de redes sociales quedaron impresionados con su interpretación y, aunque recibió muchos comentarios positivos por atreverse a debutar como cantante, también recibió críticas porque algunos consideraron que no fue un homenaje y le recomendaron continuar con la comedia.

“Ya cualquier güey puede cantar. Lo tuyo no es la cantada”. “Si lo pudiera escuchar se vuelve a morir”. “Capi siguiendo los pasos de Omar chaparro”. “Genial el homenaje, pero hubiera estado mejor con tu propia voz sin arreglos”. “¿Hay algo que este tipo no haga bien?”. “A pesar que no eres cantante le echaste muchas ganas y te salió bien chingona la canción, aunque la cantaste en otro género te salió bien”, fueron algunas reacciones.

SEGUIR LEYENDO: