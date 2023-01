Andrés García arrancó el 2023 con inesperado beso de Anahí: “Aquí estoy siempre para ti”

(Foto Instagram: @anahi // @andresgarciaoficial)

Andrés García se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados y polémicos de su vida, pues desde que trascendieron sus fuertes problemas de salud ha estado en el ojo del huracán por su relación con sus hijos: Andrea, Leonardo y Andrés. Y es que aparentemente existen dos bandos en la dinastía, uno encabezado por el famoso actor dominicano y su esposa, Margarita Portillo, y otro integrado por los tres hermanos que estarían buscando la manera de poder reencontrarse con su padre antes de que algo peor suceda.

Anahí, Belinda, Thalía y más: los mejores looks de las famosas para Nochevieja 2022 Mientras la RBD disfrutaba desde la playa a lado de su esposo Manuel Velasco Coello y sus hijos, la ex Timbiriche recreaba un atuendo que utilizó en 1994 VER NOTA

En medio del escándalo muchos artistas mexicanos han recurrido a sus redes sociales para desearle pronta recuperación por las complicaciones que lo ha mantenido en cama bajo observación médica durante varios meses. Entre ellos resalta Anahí, quien con sus conmovedores mensajes ha dejado al descubierto el profundo cariño que siente por el protagonista de Pedro Navaja.

El actor constantemente informa sobre su estado de salud a través de sus redes sociales. (Instagram/@andresgarciatvoficial)

En esta ocasión la exintegrante de RBD fue más allá, pues no solo recurrió a su cuenta de Instagram para mandarle un mensaje de cariño, también lo sorprendió con su visita en su casa de Acapulco, Guerrero. De hecho, fue la propia actriz quien reapareció en sus instastories para compartir su conmovedor encuentro con Andrés García que habría ocurrido a principios de este 2023.

Ninel Conde en la gira de RBD 2023: esto es lo que se sabe sobre el posible regreso de “Alma Rey” La actriz y cantante fue una de las protagonistas en la telenovela “Rebelde”, por lo que el reencuentro de la agrupación pop le ha generado interés en revivir su personaje VER NOTA

En una de las postales se puede apreciar a Anahí dándole un beso a Andrés García en la mejilla y abrazándolo con mucho aprecio. En otra ambos actores posaron con sus respectivas parejas, es decir, el dominicano apareció junto a su esposa, mientras que la protagonista de Rebelde -versión mexicana de la telenovela argentina- deslumbró junto a su esposo Manuel Velasco.

Esta fue la primera fotografía que subió Anahí. (Foto Instagram: @anahi)

“Te adoro con todo mi corazón, aquí estoy para ti. Toda una vida de cariño genuino y gratitud. I love u so much”, escribió la ex RBD sobre las fotografías.

Esta no es la primera vez que Anahí reconoce todo el apoyo que recibió por parte del actor dominicano cuando estaba dando sus primeros pasos en el medio artístico nacional, pues en anteriores ocasiones ha confesado que tienen mucho cariño tanto por Andrés García como por Margarita Portillo y nunca dudará en hacer hasta lo imposible por regresarles un poco de todo lo que le dieron.

(Foto Instagram: @anahi)

“Te adoro con todo mi corazón. Tu sabes que cuentas conmigo incondicionalmente. En esta vida hay que tener buena memoria y nunca olvidar quién fue bueno contigo. Si la gente supiera REALMENTE todo el tiempo y el cariño que tú y Margarita me dieron en mi adolescencia sabrían toda la gratitud qué hay en mi corazón. Ahora me toca a mí y todo lo que esté en mis manos lo haré siempre. Mi familia te ama porque conocen perfectamente la historia. Aquí estoy para ustedes como se los digo todos los días en privado”, escribió en un post.

Maite Perroni defendió a Poncho Herrera por no ser parte del reencuentro de RBD De los seis integrantes del grupo, solamente Poncho no aceptó volver a trabajar con el equipo de Rebelde VER NOTA

Hasta el momento se desconoce si Anahí ha apoyado económicamente al protagonista de El cuerpo del deseo, pero se rumorea que ha contribuido en sus gastos médicos. Además, en los últimos meses ha permanecido al pendiente de Andrés García y cada vez que puede lo visita.

Margarita Portillo negó que Andrés García esté incomunicado en contra de su voluntad (Foto: Instagram)

Andrés García aseguró que sus hijos no lo dejan “morir en paz” por la herencia

Fue en vísperas de Nochebuena 2022 cuando el actor reapareció para enfrentar las acusaciones en su contra y de su esposa asegurando que solamente él sabe qué hace con su dinero y su herencia y así se expresó de sus tres hijos: “A estos cretinos no les hagan caso, esa gente no tienen ninguna credibilidad y tampoco entienden que yo ando enfermo y no me dejan ni morir en paz”.

SEGUIR LEYENDO: