Maribel Fernández “La Pelangocha” denunció robo por casi 30 mil pesos en un banco del Edomex

El video de su denuncia pública ha replicado alertas de dicha sucursal bancaria Foto: CUARTOSCURO

Inició el año 2023 y los robos también: Maribel Fernández o mejor conocida en la farándula mexicana como La Pelangocha denunció robo por casi 30 mil pesos en un banco del Estado de México. La comediante detalló el modus operandi del cuál fue víctima, así como la respuesta que recibió por parte de la institución financiera.

Por medio de un video difundido en redes sociales, la actriz explicó que acudió a una sucursal de Banamex, ubicada en Plaza Vallarta, en el Estado de México para dar de alta su tarjeta ‘Priority’. Sin detallar si se trató en Nochevieja o el primer día del nuevo año, aseguró que en menos de 5 minutos la delincuencia organizada le arrebató 27 mil pesos.

“Resulta que hace unos días fui a una sucursal de Banamex que está aquí en el Estado de México en Plaza Vallarta fui a dar de alta mi tarjeta Priority. Fui con una ejecutiva, ahí mismo están los cajeros. Me da de alta, me cambia mi NIP, me pide que vaya al cajero. Voy al cajero y hay un muchacho adelante de mí que me dice ‘Pase usted’”, inició Maribel Fernández.

Foto: Getty Images

La Pelangocha quien ha participado en las series y películas como Mi secretaria, El día de los albañiles, Y hacemos de... tocho morocho, Cascabel, y Adiós lagunilla, adiós agregó como le fue arrebatado el plástico y cuál fue su reacción ante el robo que sufrió por parte de un hombre aún no identificado.

“Yo pasé normalmente, teclee el nuevo número e hice el retiro. Cuando me doy la vuelta el muchacho ya estaba casi encima y me dice ‘Le falta esto’. Me quita la tarjeta y le dije ‘¡No, mi tarjeta!’, y me dice ‘Ahí está’, y se va corriendo. Entonces la ejecutiva que estaba viendo todo me dice ‘¿Es su conocido? ¿Qué tarjeta le dio?” y veo la tarjeta que me dio y era una azul ‘Esa no es mi tarjeta’ dice la ejecutiva ‘Es un ladrón’, relató.

El hecho de que él pudo observar su clave secreta o NIP provocó que antes de que pudiera cancelar el plástico y reportarlo como robado, ya se habían realizado transacciones por casi 30 mil pesos.

La comediante tiene 69 años de edad Foto: Getty Images

“En menos de cinco minutos mientras estaba haciendo la cancelación de la tarjeta y el reporte, me llegó el primer cargo de 7 mil pesos de OXXO. Y así llegaron dos de diez en menos de cinco minutos”, se quejó la actriz.

Ante su queja para que se le devolviera o condenarán los retiros realizados, la respuesta de Banamex fue una negativa pues el todo había sido retirado con el número de seguridad recientemente cambiado por ella misma.

“Yo me pregunto, ¿Cómo es posible que sean más eficientes los ladrones para sacar el dinero que Banamex? ¿Qué seguridad tenemos los cuentahabientes de Banamex?, porque aparte de todo esto me acaban de resolver que ellos no se hacen cargo porque metieron todas las compras, todo lo que hicieron los rateros con mi NIP”, agregó sobre la posible pérdida de los 27 mil pesos.

La actriz no detalló si ya existe una denuncia formal Foto: Getty Images

Como parte de la su última queja, Maribel Fernández La Pelangocha recalcó el el modus operandi del cuál fue víctima: “Cómo no lo iban a tener si el muchacho estaba atrás de mi viendo como yo tecleaba el NIP porque aquí en estos cajeros no está custodiado el teclado, está al aire libre. Fácilmente el muchacho lo pudo ver”, finalizó.

De momento, la actriz no ha dado mayor información o compartido si ya realizó una denuncia legal, un requerimiento suele ser el más recomendado para este tipo de robos.

