Esta es la fecha límite para que la CDMX termine las obras en el Metro para el Mundial 2026

Asólo horas del arranque del Mundial 2026, la ruta clave hacia el Estadio Azteca mantiene varias estaciones con complicaciones en el ascenso y descenso; sin fecha firme de reapertura total, pese a plazos oficiales incumplidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A dos días de la inauguración del Mundial 2026, la Ciudad de México enfrenta el gran reto de entregar en tiempo las obras de la Línea 2 del Metro, ruta clave para la llegada de miles de aficionados nacionales e internacionales al Estadio Azteca.

Hoy, 9 de junio, la presión es máxima: la fecha límite operativa para poder presumir de la entrega sería este 10 de junio, pero la realidad es que la red sigue incompleta y con estaciones sin servicio.

PUBLICIDAD

A dos días de la inauguración del Mundial 2026, la Ciudad de México enfrenta el reto de entregar a tiempo las obras del transporte público rumbo al Estadio Azteca. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

El retraso no sólo continúa afectando la movilidad cotidiana de millones de usuarios en la Calzada de Tlalpan, sino que podría complicar la logística de uno de los eventos deportivos más importantes de la década.

A pesar de los anuncios y compromisos oficiales, la conclusión total de la obra no parece ser un escenario que se pueda materializar antes del arranque del torneo.

PUBLICIDAD

Entre fechas incumplidas y estaciones cerradas: la entrega que sigue sin llegar

En los meses previos, autoridades capitalinas encabezadas por Clara Brugada aseguraron que la Línea 2 estaría lista para albergar la Copa del Mundo.

Fechas como el 31 de mayo, 7 de junio y el 8 de junio se mencionaron como plazos máximos para la reapertura total, pero, al menos a la fecha en la que nos encontramos, ninguna se materializó.

PUBLICIDAD

Hoy, el servicio regular entre Tasqueña y Cuatro Caminos funciona, pero estaciones estratégicas como Chabacano , Ermita , Zócalo/Tenochtitlán , San Antonio Abad , Nativitas y Portales siguen cerradas para ascenso y descenso.

La estación Bellas Artes continúa en remodelación, complicando el acceso y transbordo de miles de usuarios.

Hasta ahora, no hay una fecha definitiva para la reapertura de todas las estaciones, y la incertidumbre domina el ambiente previo a la Copa Mundial.

El servicio entre Tasqueña y Cuatro Caminos opera, pero estaciones clave como Chabacano, Ermita, Zócalo/Tenochtitlán, San Antonio Abad, Nativitas y Portales continúan complicando los trayectos de los usuarios. (Néstor Hernández/ Infobae México)

Así, esta situación sigue obligando a los usuarios a modificar trayectos y genera molestias entre quienes dependen del Sistema de Transporte Colectivo para sus actividades diarias.

Obras inconclusas y protestas agravan el retraso

El avance de estas obras priorizó las mejoras visibles para el usuario común en estaciones como Hidalgo o Auditorio.

Por otro lado, las protestas recientes de la CNTE y los ajustes en la agenda del gobierno capitalino han pospuesto actos oficiales de entrega y recorridos por las instalaciones remodeladas.

PUBLICIDAD

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) concluyó el apoyo de rutas alternas, dejando menos opciones para quienes necesitan desplazarse en la zona sur.

Lluvias intensas y fallas recientes en la infraestructura han complicado aún más la movilidad, obligando a muchos a buscar rutas alternas o asumir demoras y caminatas adicionales.

Estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX permanecen en obras, pese a añadir mejoras estéticas. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El panorama muestra a una ciudad en adaptación constante y bajo presión social, con soluciones inmediatas aún pendientes.

Un Mundial con estaciones cerradas y rutas alternas

El 11 de junio inicia el Mundial 2026 con la Línea 2 del Metro aún en obras y con estaciones cerradas.

Las autoridades han recomendado a los usuarios consultar anuncios oficiales y planear rutas alternativas con anticipación.

Se prevé una saturación en otros sistemas de transporte y en vialidades principales .

El límite para entregar las obras es inminente, pero la CDMX recibirá a miles de visitantes con una red aún restringida.

El 11 de junio inicia el Mundial 2026 con la Línea 2 del Metro aún en obras, y se prevé saturación en otros transportes y vialidades, obligando a los usuarios a considerar rutas alternas y traslados más extensos. EFE/ José Méndez

De esta manera, la movilidad capitalina será puesta a prueba justo cuando la Ciudad de México se encuentra en el centro de la atención internacional, evidenciando los desafíos de infraestructura en el contexto del evento más relevante del año.

PUBLICIDAD