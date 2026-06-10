Infusión de toronjil: el remedio contra el insomnio y los nervios que se vende en cualquier mercado

El toronjil, vendido fresco o seco en mercados mexicanos, es usado por miles de familias para insomnio y ansiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La venta de toronjil como remedio para el insomnio y los nervios se extiende a lo largo de los mercados tradicionales de México, donde la planta se comercializa fresca o seca y es utilizada por miles de familias que buscan alternativas naturales frente a los fármacos sintéticos.

El interés clínico y científico por esta infusión se incrementa a partir de los datos de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el uso de la planta para tratar trastornos del sueño y ansiedad.

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De acuerdo con la UNAM, hasta 4 de cada 10 adultos en México presentan insomnio.

Esta cifra explica la demanda de preparados herbolarios como el de toronjil, que se prescribe para mitigar el insomnio, la ansiedad y afecciones que la medicina tradicional clasifica como “susto” o “nervios”.

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El Instituto de Ecología (INECOL) documenta que la denominación “toronjil” abarca principalmente dos especies: Melissa officinalis —conocida como toronjil europeo o melisa— y Agastache mexicana, la variante morada y blanca endémica de México.

El toronjil en la medicina tradicional y la ciencia mexicana

La UNAM describe que la infusión de toronjil es uno de los remedios más antiguos y solicitados por curanderos tradicionales para tratar “susto”, “muina” y “espanto”.

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Estas afecciones, reconocidas en la antropología médica mesoamericana, se relacionan con síntomas de insomnio, ansiedad crónica y pérdida de apetito.

El INECOL señala que el toronjil es pilar en la farmacopea indígena de regiones como Puebla, Michoacán y Estado de México.

En mercados populares, el toronjil se vende bajo varios nombres y orígenes botánicos.

La Farmacopea Herbolaria establece que tanto la melisa europea (Melissa officinalis) como el toronjil mexicano (Agastache mexicana) comparten propiedades ansiolíticas y sedantes, aunque difieren en aroma, morfología y composición química.

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El toronjil europeo destaca por su aroma a limón, mientras que el mexicano es anisado.

El toronjil es un remedio tradicional contra el “susto” y la ansiedad, utilizado en comunidades indígenas y comercializado en mercados bajo diversos nombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Composición y mecanismos de acción

Investigaciones de la UNAM y del Instituto de Ecología detallan que la eficacia del toronjil se debe a su concentración de ácido rosmarínico en el caso de la melisa, y de flavonoides como la tilianina en el caso del toronjil mexicano.

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La Farmacopea Herbolaria indica que estos compuestos actúan sobre el sistema GABAérgico del cerebro, modulando la actividad neuronal e induciendo relajación y sueño.

El National Institutes of Health (NIH) ha publicado estudios que confirman que el ácido rosmarínico presente en Melissa officinalis inhibe la degradación del GABA, principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, lo que produce un efecto sedante y ansiolítico.

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Por su parte, la tilianina de Agastache mexicana es capaz de interactuar con el sitio alostérico de las benzodiazepinas en el receptor GABA-A, mecanismo similar al de los medicamentos ansiolíticos, pero sin los efectos adversos de dependencia y tolerancia observados con los fármacos sintéticos.

Evidencia clínica y uso cotidiano

En ensayos clínicos citados por el NIH, la administración de extractos estandarizados de melisa ha demostrado reducir hasta 30% los puntajes de insomnio y ansiedad en adultos, con resultados notorios desde la primera semana de uso.

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La Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos respalda la posología tradicional: una taza de infusión, preparada con 2 a 3 gramos de hojas secas, tomada una o dos veces al día.

El INECOL documenta que la sobreexplotación de Agastache mexicana en su hábitat silvestre ha puesto en riesgo a esta especie en estados como Michoacán.

La demanda de la planta para la preparación doméstica y comercial de infusiones ha llevado a investigadores a proponer métodos de cultivo controlado que permitan preservar sus poblaciones.

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Riesgos, contraindicaciones y recomendaciones

La Farmacopea Herbolaria y la NIH advierten que, pese a su uso extendido y percepción de seguridad, el toronjil debe evitarse en menores de 12 años, embarazadas y personas con hipotiroidismo.

El consumo excesivo o prolongado puede provocar somnolencia, alteraciones en el ritmo cardíaco y, en casos aislados, dependencia física si se emplean dosis elevadas por periodos largos.

La interacción con medicamentos sedantes, barbitúricos o antidepresivos puede potenciar los efectos depresores del sistema nervioso central.

Por esta razón, la Farmacopea establece que la infusión debe administrarse bajo supervisión médica en personas que ya reciben tratamiento farmacológico para insomnio, ansiedad o trastornos de la tiroides.

El toronjil muestra eficacia contra el insomnio y la ansiedad, pero su uso requiere supervisión médica por riesgos de salud e interacciones, y su demanda afecta la Agastache mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación y disponibilidad en México

El procedimiento tradicional consiste en añadir una cucharada de hojas secas de toronjil en una taza de agua caliente, dejando reposar cinco minutos antes de colar.

La infusión se consume principalmente por las noches para inducir el sueño, pero también se utiliza durante el día para aliviar episodios de ansiedad o estrés.

La UNAM y el INECOL coinciden en que la facilidad de acceso al toronjil en cualquier mercado mexicano ha promovido su uso doméstico, pero recomiendan identificar la especie botánica exacta antes de preparar la infusión, debido a que los perfiles químicos y efectos pueden variar entre el toronjil europeo y el mexicano.