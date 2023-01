La actriz por la que el matrimonio de Julieta Venegas y Álvaro Henríquez terminó

Julieta Venegas y Álvaro Henríquez estuvieron casados solo 2 años (Fotos: Instagram/@julietavenegasp/@alvaro_henriquez_pettinelli)

Después de esta historia, la canción Me Voy podría cobrar otro sentido: Julieta Venegas confesó que su ex marido “la dejó” por una actriz. La cantante mexicana se sinceró como nunca y permitió conocer su pasado amoroso con el chileno Álvaro Henríquez, así como el irónico motivo por el que todo terminó.

La primera entrevista de Yordi Rosado en este inicio de 2023 fue con la ganadora del Grammy, causando gran emoción y controversia entre sus fans pues como de costumbre el ex presentador de Otro Rollo logró conseguir una historia personal nunca antes contada. La también activista se casó en 1998 con el integrante de la agrupación Los Tres pero pasaron solo 2 años para que se divorciaran, teniendo un polémico motivo.

“A él lo conocí porque es músico. Nada, de locos, porque él vivió siempre en Chile, yo viví siempre en México. Nos casamos pero cada quien viviendo en su país. Fue como muy chistoso porque fue como ‘Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir’”, inició.

El chileno Álvaro Henríquez es integrante de la agrupación “Los Tres” (Foto: Instagram/@ alvaro_henriquez_pettinelli)

Como si el panorama y comienzo no hubiera sido lo suficientemente negativo, Julieta Venegas se enfrentó a la negación personal y de él sobre dónde vivir. Uno de los principales motivos que los llevó a anular su matrimonio fue precisamente que ninguno de los dos estaba dispuesto a abandonar su país para luchar por su relación: “Nunca se resolvió y nos separamos. Además, nos separamos muy rápido porque, te cuento esto porque ahora se me hace muy gracioso”, agregó.

Sin embargo, la cereza del pastel fue el hecho de que un año antes del divorcio el chileno Álvaro Henríquez le escribió y dedicó una canción que si bien reconoce que es muy “hermosa”, lo que habría pasado con su video oficial fue todo lo contrario. “Él me escribió una canción super bonita que se llamaba No me falles que es hermosa”, explicó.

La canción de Los Tres se convirtió en una completa pesadilla para la cantante: “El videoclip que hizo de esa canción, salió una actriz de quién él se enamoró y me dejó por esa actriz. En ese momento fue muy doloroso pero era obvio que nos íbamos a terminar separando si ninguno de los dos se decidía a irse al país del otro”, confesó con ironía.

A pesar de lo polémico que la historia puede parecer, para Julieta Vengas eso es cosa del pasado y lleva buena relación con él, así como el recuerdo de dicha historia de forma positiva: “Ahora se me hace chistoso, yo lo adoro”, contó la famosa. Nos divorciamos muy rápido, más bien lo pudimos anular, fue tan rápido que lo pudimos anular”, recordó.

Otra de las cosas que para la intérprete le parece divertido, es el hecho de que tras ser “deja” por una actriz, vino su éxito musical, pues comenzó a tener colaboraciones con diferentes cantantes y eventualmente las nominaciones empezaron a caer también: “La disquera ya no quería invertir porque no era rentable. Lo que a mí me pareció chistoso de esa etapa fue que yo entré a cuestionarme. Tuve que parar un poco”, mencionó.

El trauma en la adolescencia de Julieta Vengas

Julieta Venegas y su hermana Ivonne trabajan en el mundo artístico (Foto: Twitter/@julietens_mx)

“Tuve una crisis horrible porque me quitaron toda la ropa, imagínate que a los 16 años te saquen toda la ropa. Se deshicieron de todo, fue un poco traumático para mí, porque en esa edad si te sientes identificada y fue muy loco fue una con mi identidad que me afectó mucho. Sentía que no era yo”, compartió la cantante dejando conocer más de un aspecto de su vida privada.

