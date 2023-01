“Fue de lo peor que he hecho en mi vida”: Celia Lora compartió su experiencia en La Casa de los Famosos

La influencer fue eliminada en la primera temporada (Foto: Telemundo)

Celia Lora se ha convertido en una de las figuras del mundo del espectáculo más controversiales pero populares de los últimos años. La hija del líder de la banda de rock el Tri ha pasado por más de un reality show, aunque el más reciente no le dejó un buen sabor de boca: La Casa de los Famosos.

La ex voz de Acapulco Shore cobró aún más fama luego de que se convirtiera en una de las consentidas del reality show de MTV y Paramount +, dejándole virales amistades como son las que sostiene con Karime Pindter, Jawy Méndez, Eduardo Chile Miranda, Nacha Michelson o incluso Fer Moreno, pero también una que otra enemistad.

Su ingreso al programa de interacción de 24 horas entre la audiencia y los famosos realizado por Telemundo no fue algo similar, pues a pesar de que en un principio Manelyk González y ella demostraron tenerse un gran cariño, las cosas cambiaron conforme el show avanzó, las alianzas interfirieron y el deseo por ganar aumentó.

Celia Lora tiene 37 años (Foto: captura de pantalla Instagram/@celi_lora)

“No, eso fue de lo peor que he hecho en mi vida. Es lo peor qué hay en la vida”, fue lo que expresó Celia Lora en entrevista para Infobae México, luego de ser cuestionada sobre su paso por la viral casa que ha dado todo tipo de conflictos internos y externos entre artistas como Niurka Marcos y Juan Vidal, Osvaldo Ríos y Salvador Zerboni y más.

Sin embargo la popular influencer tiene una perspectiva del reality show que colocó a México en la mira gracias a los controversiales repartos seleccionados para llevar a cabo el formato Shore en tierra Azteca.

“Me dejó conocer a una hermandad máxima y siempre lo dije acabando las dos temporadas en las que estuve que para mí yo les decía a MTV que no me pagaran porque era trabajar con amigos y no cualquiera puede decir eso, es una bendición llegar y que los que son tus cuates en la vida real pues te hacen sentir que no fue un trabajo”, agregó.

El haber participado en Acapulco Shore para Celia Lora no es sinónimo de amistad con cualquier ex integrante o futuro, pues su grupo es selecto: “A Chile, Jey y Jawy los adoro, tengo puros recuerdos divertidos y bonitos con ellos. Nacha, Fer, Alba, Beni, los sigo conociendo así que estoy feliz de tener muchos amigos”, confesó.

Celia Lora le desea lo mejor a Kirme Pindter tras su fin en Acapulco Shore

Celia Lora y Karime ahora son grandes amigas (Foto: Cuartoscuro/Instagram@karimepindter)

“Es raro, pero va a ser padre porque es una combinación de cosas y eso va a ser padre, bonito, es un principio de otra cosa para ella y un final para una generación de lo que es Acapulco Shore. Es un comienzo nuevo para ella, cosas padres que yo sé que tiene y le va a ir muy bien porque es única, llegó de otro planeta. Las cosas que dice y hace, esas ocurrencias que no sé de dónde saca, entonces yo sé que le va a ir muy bien y esto es apenas el despegar”, finalizó.

Mane, Celia y el papel de Alicia Manchado en su ex amistad

Durante su entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino, que conduce Gustavo Adolfo Infante, la también cantante aseguró que Lora le ha dicho “hasta de lo que se va a morir”, pero ella prefiere no contestar ni seguir creando polémica pues no considera que sea una realidad todo lo que le adjudica.

Fotos: Instagram @celi_lora / @manelyk_oficial

“A mí me ha dicho hasta de lo que me voy a morir, ‘traicionera’, ‘maldita’, ‘haces todo por dinero’, ‘bájate de tu tabique’, ‘no sabes hacer nada’, ‘¿qué te pasa, creciste por mí’, ‘llegaste por mí’ y por supuesto que no, yo tengo lo que tengo gracias a mí, a mi esfuerzo a y a mi trabajo si fuera lo que dice ella hubiera llegado a la segunda semana de La Casa de los Famosos”, expresó Manelyk.

