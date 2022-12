De Ángela Aguilar a Platanito: quiénes fueron las personalidades más canceladas del 2022

(Especial Infobae //Jovanni Pérez)

El mundo del espectáculo nacional estuvo lleno de controversias este 2022, desde inesperadas y rupturas hasta los conflictos familiares más inesperados. Entre todas las polémicas que enfrentaron destacaron unas en especial porque ocasionaron que los famosos protagonistas fueran cancelados en redes sociales.

Tundieron a Christian Nodal por cancelar conciertos para “ver a Cazzu”

El intérprete de regional mexicano estuvo envuelto en escándalos prácticamente todo el año, pues desde que confirmó su rompimiento con Belinda se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por los tatuajes que se hizo en honor de la estrella infantil, el anillo de compromiso que le regaló y los motivos por los cuales habrían decidido continuar por caminos separados meses antes de su boda.

Los cantantes fueron vistos juntos por primera vez en mayo, tan solo dos meses después de que el mexicano terminó con Belinda. (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su nuevo romance con Cazzu. Entre sus románticas publicaciones en redes sociales y sus apariciones públicas pospuso los conciertos que tenía programados el 25 y 26 de noviembre en Coahuila supuestamente para poder acompañar a Cazzu en su presentación en el Coca Cola Flow Fest, lo que ocasionó la molestia de sus fans que ya contaban con boleto en mano.

“Estaban demasiado caros los boletos aquí en Saltillo. Ya no vende como antes y más posponiendo los conciertos por su noviecita que tendrá concierto en México. Oriéntenlo, va de mal en peor”. “Solo cancelan los de México, los de EEUU ni siquiera porque saben que en USA hacen más dinero”. “Cuando de verdad vaya a dar concierto ya nadie le va a creer y no compraran los boletos”, fueron algunas reacciones.

El cantante reprogramó las fechas. (Captura Instagram: @jgmusicoficial_)

Yuri “La menos”

La intérprete de La maldita primavera lleva años en el ojo del huracán por su opinión sobre la comunidad LGBT+ y este 2022 no fue la excepción. Aunque negó estar en oposición con la diversidad, se colocó entre las principales búsquedas de redes sociales por apropiarse de una frase común utilizada por gays para negar los señalamientos en su contra.

“Siempre los adversarios, que no son muchos gracias a Dios, quieren ver mi fracaso, pero lo que ellos no saben es que yo soy una hija de Dios y las hijas de Dios, dice la biblia, nunca seremos avergonzadas por nadie y bueno, ahora sí como dicen ellos, ¡soporten!”, dijo frente a las cámaras de Ventaneando.

La cantante también fue cancelada por "copiar" el estilo de Lady Gaga. (Foto: FB Yuri)

Su declaración fue suficiente para que fuera cancelada una vez más: “Yuri usó el ‘soporten’, ya no lo puedo usar”. “Not Yuri la homofóbica diciendo soporten”. “Que Yuri la menos haya usado la frase no quiere decir que haya quedado sepultada. soporten”. “Que barbaridad esta gente envidiosa!! Mejor ignorarlos! No valen la pena!”. “Ustedes a diario atacan a @OficialYuri y ella solo les responde Soporten, ahora otra vez contra Yuri? Ya déjenla en paz”, fueron algunos tuits.

Ángela Aguilar se declaró 25% argentina

La integrante de la dinastía Aguilar constantemente es tendencia en redes sociales por sus canciones, costosos outfits y relaciones amorosas, pero por primera vez fue candelada este 2022 por declararse 25% argentina justo unos minutos después de que la selección albiceleste ganó la Copa Mundial en Qatar.

La primer controversia que enfrentó este 2022 fue cuando se filtró su romance con Gussy Lau. (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

“No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. Corazón 25% Argentina, 100% orgullosa 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 hoy, todos somos más celestes que el cielo”, escribió en Instagram.

Su publicación se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios acusaron de convenenciera porque, aunque no es mexicana de nacimiento, ha construido su carrera en el país de sus abuelos paternos.

Su postura sobre su nacionalidad desató un sinfín de memes. (Captura Twitter)

“Si un día te conviene eres mexicana, si otro día gana Argentina el Mundial Qatar 2022 eres argentina, o sea que no eres leal contigo misma y con la música que te ha dado fama y dinero”. “Sabemos que advertiste que no lo íbamos a entender pero es que no hay forma de hacerlo, pues esto no se trata de si una selección gana una copa o no, si no de serle fiel al país que te ha dado todo”, respondieron seguidores.

Platanito causó indignación por burlarse de un feminicidio

Fue en noviembre cuando Sergio Verduzco -mejor conocido por su nombre artístico Platanito- fue cancelado en redes sociales por lanzar un ácido chiste sobre la muerte de Debanhi Escobar, una mujer de 18 años que desapareció en abril de 2022 y fue hallada sin vida en el motel Nueva Castilla de Monterrey, Nuevo León.

Hay temas de los cuales ,considero yo , que no hay forma de hacer ni un sólo chiste 😒🫠🤐🙊🧐 #DebanhiEscobar #Platanito #Monterrey pic.twitter.com/BBojBYDa0O — JUANGABRIELA💅🏼JACKSON (@YoZhoy) November 13, 2022

Tras lo ocurrido tanto usuarios de redes sociales como los padres de Debanhi arremetieron en contra del comediante, incluso, se dio a conocer que se emprenderían acciones legales. Verduzco se defendió asegurando que su chiste es comedia de “humor negro” y difundió un video donde, sin maquillaje, ofreció disculpas.

“Mi nombre es Sergio Verduzco, Platanito, y este mensaje va dirigido directamente a los padres de Debanhi. En esta ocasión hago este comunicado, sin maquillaje, para ofrecerles mis más sinceras disculpas por el mal chiste que hice acerca de su hija Debanhi. Créanme que en ningún momento fue mi intención lastimarlos, sin embargo, sé que lo hice, sé que los herí, sé que los lastimé. Ofrezco sinceras disculpas desde el fondo de mi corazón”, dijo.

Todos los conductores involucrados continúan colaborando en "Sale el Sol" (Fotos: Ig)

Gustavo Adolfo Infante fue tachado de intolerante tras discusión en “Sale el Sol”

El periodista de espectáculos dio de qué hablar durante todo el año por sus opiniones sobre temas de la farándula y sus enfrentamientos con algunas celebridades como Alfredo Adame y Gaby Spanic. Entre sus múltiples polémicas destaca su exabrupto en una emisión de Sale el Sol, cuando interrumpió una conversación para externar su molestia con Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado por “llevarle la contraria”.

Entre dimes y diretes todos continuaron con el programa. El video se viralizó en redes sociales, donde Gustavo Adolfo Infante fue tachado de intolerante y agresivo por poner en jaque a sus compañeras a la menor provocación y amenazar con su renuncia. Tras lo ocurrido, el periodista ofreció disculpas que también fueron señaladas como “no sinceras”.

Gustavo Adolfo Infante amenazó con renunciar a “Sale el Sol”

“Quizá, no quizá, me alteré. Primero, le ofrezco una disculpa a la audiencia, es lo que más nos importa. Para los que trabajamos todos los días en Imagen TV, ustedes, el público, si lastimé sus oídos, si se lastimaron sus oídos, estábamos discutiendo sobre un mensaje que me había mandando Giovanni Medina, de una nota que estaba pasando al aire”,

“Si mis compañeras se sintieron ofendidas, Joanna y Ana María, ofrezco una disculpa. Siempre estamos con la más sana de las intenciones de trabajar para ustedes, para entretenerlos, buenas tardes”

Alan Estrada asistió a Qatar 2022 (Foto: Instagram/@alanxelmundo)

Alan Estrada confesó su sexualidad tras viajar a Qatar

Tan solo faltaban unas semanas para que terminara el 2022 cuando el actor abrió su corazón en redes sociales y confesó: “Soy gay”. Las reacciones no se hicieron esperar y entre mensajes de empatía resaltaron críticas negativas por confesar su orientación sexual justo unos días después de que participó en algunos eventos deportivos del Mundial Qatar 2022.

Y es que no solo asistió, también se posicionó en contra de las violaciones a los derechos humanos que experimentan las mujeres en dicho país: “Si mañana Francia y Argentina se negaran a jugar para protestar por el futbolista iraní que está sentenciado a muerte por defender los derechos de las mujeres, no solo se haría historia, ambos serían campeones”, escribió en Twitter.

(Foto: Twitter)

En un principio su post fue bien recibido, pero se desató una polémica tras su confesión porque la comunidad LGBT+ también sufre en Qatar.

“Otra manera de protestar es no ir”. ““Días antes en el país homofóbico y misógino que por interés económicos y corrupción fue sede de un Mundial y ahora sales del clóset y dices que veamos tus videos para entender el que no tienes una postura firme”, fueron algunas reacciones.

