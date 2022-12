Ángela Aguilar presumió el tatuaje que un fan se hizo en su honor al estilo Belinda

(Fotos Instagram: @belindapop // @angela_aguilar_)

Hasta hace unos años era común que los artistas solamente dieran autógrafos y se tomaran fotos con sus fanáticos cuando tenían convivencias especiales o se los encontraban en la calle, un aeropuerto o restaurante, sin embargo, desde hace un tiempo se popularizó en México una tendencia gracias a Belinda. Se trata de tatuajes personalizados por los propios artistas para sus fans, quienes tras lograr su cometido los han inmortalizado en su piel.

Dicha tendencia se le atribuye a la artista española porque algunos de sus exnovios -incluido su exprometido Christian Nodal- se han tatuado en su honor. Pero no son los únicos, pues algunos fanáticos también le han pedido dibujos especiales para marcarlos permanentemente en alguna zona de su cuerpo. Tal fue el caso de un hombre que lleva marcada en el pecho la mano de la estrella infantil con la frase “Love Me Beli”.

El internauta compartió su experiencia en redes sociales. (Captura TikTok: @OchoaComunica)

Como era de esperarse el atrevimiento se viralizó en redes sociales desatando euforia entre los usuarios, quienes aseguraron estar dispuestos a llevar consigo un trazo hecho por su estrella favorita, incluso si no es Belinda. Y todo indica que la tendencia está cobrando fuerza, pues Ángela Aguilar recurrió a su cuenta de Instagram para presumir el tatuaje que una de sus fanáticas se hizo en su honor.

Se trata de @_vanessarm_, una usuaria de redes sociales que inmortalizó en la parte interna de su brazo una frase que aparentemente habría sido escrita por la propia promesa del regional mexicano: “Más recuerdos que vida. Ángela A”. La fotografía del homenaje llegó a manos de la intérprete de 19 años, quien no dudó ni un momento en presumirlo en sus historias de Instagram con unos emojis llorando y de corazón.

(Captura Instagram: @angela_aguilar_)

La intérprete de éxitos como Qué agonía, En realidad y Ahí donde me ven no hizo más declaraciones al respecto, pero su posteo capturó la atención de internautas después de que durante la mañana del domingo 18 de diciembre se viralizó por asegurar que es 25 por ciento argentina tras el triunfo de dicha selección en el Mundial Qatar 2022.

Anteriormente confesó que es fanática de Lionel Messi -el reconocido delantero argentino- al igual que muchas personas en el mundo, pero no había profundizado en el por qué más allá del talento que tiene sobre la cancha. Fue hasta que el futbolista levantó la copa del mundo cuando Ángela Aguilar escribió su polémico mensaje en Instagram.

Esta es la segunda gran controversia de la nieta de Antonio Aguilar (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

No te lo puedo explicar porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa. Hoy todos somos más celestes que el cielo.

En cuestión de segundos fue bombardeada con críticas: “Si un día te conviene eres mexicana, si otro día gana Argentina el Mundial Qatar 2022 eres argentina, o sea que no eres leal contigo misma y con la música que te ha dado fama y dinero”. “Sabemos que advertiste que no lo íbamos a entender, pero es que no hay forma de hacerlo, pues esto no se trata de si una selección gana una copa o no, si no de serle fiel al país que te ha dado todo”.

El cantante cuenta con nacionalidad mexicana. (Captura Twitter)

Aunque su padre, Pepe Aguilar, ya saltó en su defensa, las burlas continúan. De hecho, en redes sociales circulan muchos memes donde los internautas han hablado de otros cantantes extranjeros que también han hecho su carrera en México. Tal fue el caso de Luis Miguel, el querido intérprete puertorriqueño con ascendencia italiana y española que desde su niñez conquistó al publico mexicano con su voz.

