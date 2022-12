Mitzy aseguró que está harto de disculparse con Verónica Castro: “Ya estuvo suave”

(Fotos: Instagram @mitzyofficial_/@_amadaverocastro)

Mitzy es un famoso diseñador de moda y ampliamente reconocido en la industria del entretenimiento mexicano, sin embargo, pese a su prestigio ha tenido una larga disputa con su examiga Verónica Castro y en esta ocasión el artista se mostró cansado de rogarle a la actriz.

Y es que, aunque Castro y Mitzy mantuvieron una excelente amistad por casi 40 años, hace un tiempo la situación entre ambos empeoró de una forma sin precedentes debido a que tuvieron un conflicto con la venta de unos vestidos.

Según el diseñador, todo se originó cuando Verónica Castro le pidió que vendiera algunos de los vestidos que ya no utilizaba en Miami y le entregó algunas maletas con la ropa. No obstante, aunque aparentemente Mitzy habría intentado venderlos le fue imposible debido a que la ropa estaba deteriorada.

Como Mitzy no habría vuelto pronto a México y Castro seguía sin recibir dinero, la famosa pensó que su amigo le había robado y cortó comunicación con él antes de que el experto en moda tuviera la oportunidad de regresarle las maletas con la ropa.

Verónica contactó a Mitzy con grandes celebridades, como María Félix y Thalía, para quienes también trabajó (Foto: Archivo)

“Yo tengo los vestidos, tengo las seis maletas, tengo la relación firmada por ella, las seis maletas están conmigo. Entonces, cuando yo quise hablar con ella, yo quise hablar para decirle que ahí estaban las maletas, ¿para qué los quiero?”, agregó el michoacano durante una entrevista antigua para De primera mano.

Después de ese momento, la amistad quedó muy lejos y Mitzy en varias ocasiones le ha pedido disculpas públicas a Verónica y ha intentado -sin resultado alguno- devolverle sus pertenecias.

Fue así que, esta vez, durante un evento navideño, el diseñador habló con la prensa y de forma contundente aseguró que ya no estaba en disposición de continuar insistiéndole por su perdón a la actriz.

“Yo con Verónica ya le mandé decir y como está de moda las canciones, me cansé de rogarle, ya no le vuelvo a rogar, ya llegó el momento que ya”, aseguró ante las cámaras.

En este sentido, Mitzy apuntó que, desde su perspectiva, hizo todo lo posible para conseguir una reconciliación con Castro, pero dejo entrever que si eso no fue suficiente, ya no haría más al respecto.

“Le rogué, le pedí disculpas, le pedí perdón frente a una cámara por si la había ofendido, ya no quedó en mí, ya estuvo suave, ya cada quien, me cansé de rogarle, ya no le vuelvo a rogar”, aseveró.

La amistad entre Mitzy y Verónica Castro se remonta a varias décadas atrás, cuando ella se dedicaba principalmente a conducir programas y él era el diseñador predilecto de las estrellas de Televisa. En aquella época, él confeccionó casi toda la ropa de la protagonista de Los ricos también lloran. No obstante, de un momento a otro se distanciaron.

Tiempo después, el modista destapó que una persona lo alejó a él y a Alfredo Palacios de La Vero. Y es que el estilista también se alejó de la actriz luego de una discusión que tuvieron a causa de otra persona, acabando de esa forma con el trío que conformaban.

