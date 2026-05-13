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Los 3 mejores alimentos para comer en ayunas antes de entrenar en el gimnasio

Siempre es ideal levantar pesas con suficiente energía

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Persona con auriculares y ropa deportiva pedaleando en una bicicleta fija. Sobre su cabeza, un cerebro digital translúcido y luminoso irradia luz azul.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir qué alimentos consumir en ayunas antes de entrenar en el gimnasio puede influir en el rendimiento y la resistencia.

El cuerpo necesita energía disponible para iniciar la actividad física y mantener la intensidad durante la rutina.

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Comer adecuadamente antes de entrenar ayuda a evitar fatiga temprana y mejora la recuperación al término del ejercicio.

La selección de alimentos depende del objetivo personal, pero existen opciones que ofrecen energía sostenida, fácil digestión y apoyo a la función muscular. Incluir estos alimentos en el desayuno previo a la sesión de ejercicio puede marcar la diferencia en la calidad del entrenamiento y el bienestar general.

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Plátano: energía rápida y potasio para los músculos

Plátanos y bananas en un mercado, diferenciando sus tipos y usos culinarios - (Imagen Ilustativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer un plátano en ayunas proporciona carbohidratos de fácil asimilación, ideales para quienes buscan energía inmediata antes de levantar pesas o hacer cardio.

El plátano contiene azúcares naturales que el cuerpo absorbe rápido, lo que ayuda a mantener los niveles de glucosa estables durante la primera parte de la rutina.

El potasio presente en esta fruta contribuye a la función muscular y puede reducir el riesgo de calambres. Un plátano aporta aproximadamente 450 miligramos de potasio y cerca de 23 gramos de carbohidratos. Esta combinación favorece la contracción muscular y la recuperación durante el entrenamiento.

El plátano es práctico, no requiere preparación y es bien tolerado por la mayoría de las personas, lo que lo convierte en una opción recurrente para antes del gimnasio.

Avena: carbohidratos de liberación lenta y fibra

Desayuno energético con avena sobre - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir avena antes de entrenar ayuda a mantener la energía de manera prolongada gracias a su contenido de carbohidratos complejos.

La avena ofrece una liberación lenta de glucosa en la sangre, lo que resulta útil para ejercicios de resistencia o sesiones prolongadas.

Una porción de avena cocida aporta cerca de 27 gramos de carbohidratos y 4 gramos de fibra. Esta composición ayuda a la digestión y evita picos bruscos de glucosa. La fibra también favorece la sensación de saciedad sin causar pesadez, permitiendo entrenar con comodidad.

Puede combinarse con agua o leche, y agregar frutas o semillas para incrementar el valor nutricional del desayuno previo al entrenamiento.

Yogur natural: proteína y probióticos para el rendimiento

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogur natural sin azúcar es fuente de proteínas que apoyan la reparación y el crecimiento muscular. Consumirlo antes del ejercicio aporta aminoácidos esenciales que el cuerpo utiliza durante el esfuerzo físico y en la recuperación posterior.

Cada porción de yogur natural puede aportar entre 8 y 10 gramos de proteína. Además, contiene calcio que contribuye a la salud ósea y probióticos que favorecen el equilibrio intestinal.

Esta combinación ayuda a mantener el sistema digestivo en buen estado, lo que resulta importante para quienes entrenan con frecuencia.

El yogur se puede consumir solo o acompañado de frutas y avena, lo que permite ajustarlo al gusto y necesidades energéticas de cada persona.

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