De Cuquita Abarca vs Televisa a Gaby Spanic perdiendo ante Infante: las disputas legales de los famosos 2022

Rumbo al cierre de fin de año, las polémicas en el mundo del espectáculo no se frenan ni por las fiestas decembrinas. Algunas de las estrellas mexicanas protagonizaron buenos momentos públicos, pero otras llegaron incluso a utilizar recursos legales para defender su nombre o ataques hechos por sus mismos colegas.

El año 2022 fue testigo de virales peleas, como la de la viuda de Vicente Fernández contra la televisora de San Ángel en un último intento por defender la imagen e historia del Charro de Huentitán en lo que fue la bioserie más escandalosa por haber sido hecha sin autorización del cantante o la dinastía.

Sin embargo, el año también fungió como el fin de batallas legales que iniciaron años atrás como fue el caso de la protagonista de La Usurpadora contra el periodista de espectáculos de Imagen Televisión. Un conflicto que desde el 2019 tuvo varios momentos en los que la actriz estuvo a punto de ganar y en otras circunstancias perder de manera catastrófica, aunque no fueron los únicos casos.

Los intentos de Doña Cuquita Abarca por frenar a Televisa con “El Último Rey”

Doña Cuquita Abarca no logró frenar la serie con la demanda (Foto: Instagram/@_vicentefdez)

Dos días antes antes del estreno se había anunciado de manera formal la demanda que la familia había puesto como primer recurso legal para frenar su transmisión, algo que no trascendió y pero que de manera casi inmediata fue omitido por la empresa, pues aseguraron que defenderían la libertad de expresión y por ello nada cancelaría los planes pactado.

De esa manera el lunes 14 de marzo llegó y a primeras horas del día, un video publicado en las redes sociales del cantante generó mayor controversia: Doña Cuquita Abarca explotó contra Televisa Univision y la bioserie, expresando un “Si creen que estoy sola, no lo estoy”.

La viuda de Vicente Fernández aseguró que no está sola y que no permitirá que lucren con el nombre de quien fuera su esposo

“Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él, pero sí él estuviera, me estuviera apoyando y me estuviera ayudando. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes que también es muy importante. Les agradezco mucho, muchas gracias a todo el público”, externó en el mensaje.

Sin lograr frenar la transmisión e, incluso, se realizara el anuncio de una segunda temporada que pretendía tener una tercera, pero fue cancelada por bajos niveles de audiencia, el 16 de junio de 2022 la viuda de Vicente Fernández denunció a Televisa por violencia de género mediática debido a bioserie. Su abogado dio a conocer que la televisora presuntamente habría violado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin embargo la representación de su vida no se frenó.

Gaby Spanic vs Gustavo Adolfo Infante

La aparente perdedora de la demanda fue la actriz Fotos: Instagram @mcharpvenezuela / @gabyspanictv

El pasado 3 de diciembre el conductor de Sale El Sol informó que el conflicto que existía con Gaby Spanic por la demanda que ella inició en 2019 posiblemente ha llegado a su fin, pues la venezolana pagó lo que le fue ordenado, ya que el amparo que inició para no tener que dar los más 190 mil pesos no fue aceptado.

Durante los más de dos años de que el público mexicano intentaba presenciar quién ganaba la demanda que la villana de telenovelas inició en contra del polémico presentador de El Minuto Que Cambió Mi Destino por daño moral, la actriz finalmente pagó lo que el juez le ordenó como indemnización tras perder esta batalla legal, luego de que él le solicitara que fuera donado a una fundación que ayuda a niños con cáncer un subtema que también la afectó a ella pues se especuló que ni así quería hacerlo.

Tuvieron que pasar por tres instancias, pues desde que se decidió que Infante había ganado la demanda, en 2019, la venezolana se negó a aceptarlo y pidió que se revisara el juicio. En ese entonces se dijo que ella tendría que pagar más de 400 mil pesos al comunicador. El último recurso con el que ella intentó defenderse fue con un amparo para no tener que cubrir la indemnización, pero en octubre del 2022 se destapó que también perdió este proceso y se vio obligada a pagar.

Intentó darle un automóvil pero terminó pagando 190 mil pesos

La actriz intentó pagar con un carro (Captura de pantalla/YouTube)

En uno de sus últimos intentos por cubrir la pérdida legal, la actriz de reconocidas telenovelas como Soy Tu Dueña, Emperatriz y Tierra de pasiones argumentó que no tenía el dinero para cubrir el pago, intentó darle un automóvil Chevrolet Astra 2006 para saldar su deuda; sin embargo, Infante se negó a aceptarlo debido a que este vehículo cubría solamente una quinta parte del lo que debía pagar ya que tenía un valor en el mercado de 36 mil pesos mexicanos.

Según Gustavo Adolfo Infante el aparente final de esta polémica batalla legal entre los famosos, ella le debía pagar 193 mil 399 pesos debido a los gastos que él tuvo que cubrir en su defensa durante la demanda que la protagonista de La intrusa inició contra él.

“No he recogido el cheque todavía porque no he tenido tiempo, pero ya me pagó el dinero; ya está en el juzgado y en la semana lo voy a recoger”, expresó ante diversos medios de comunicación.

Gustavo Adolfo Infante vs Alfredo Adame por intentar matarlo con magia negra

Los famosos han sido protagonistas de un sinfín de pelas mediáticas (Fotos: Gettyimages)

El presentador del programa De Primera Mano el pasado 27 de noviembre del 2022 hizo oficial algo que los conocedores de su enemistad esperaban: aparentemente denunció al ex actor de Televisa. El icónico motivo sería por intentar matarlo con magia negra.

“Me entero que Alfredo Adame pretende que un brujo, Jorge Clarividente me mate. Esto sí me parece muy serio. Tengo las pruebas, te las haré llegar y si de algo te sirve, mi testimonio ante la ley, cuenta conmigo”, escribió en su cuenta de Twitter el también polémico periodista.

“Disculpa mi estimado Gustavo, me apena, pero tengo todas las pruebas. Quería quitarte del camino a través de un grave accidente. Tienes muchos detractores sólo por hacer periodismo de verdad. En el aspecto de brujería yo me encargo de eso”, recalcó en otro tuit, aunque el desenlace de esta historia está lejos de terminar.

La tercera de Infante: una orden de restricción en contra de Sergio Mayer

(Instagram/@sergiomayerb y Facebook/GustavoAdolfoInfanteOficial)

Continuando y reafirmando que fue una de las figuras más polémicas del mundo del espectáculo en el 2022, el presentador de Imagen Televisión también entabló un recurso en contra del político e integrante de la agrupación Garibaldi.

“Quiero agradecer a los jueces de la Ciudad de México porque el día de ayer (22 de noviembre)… me confirmaron medidas de protección para mi esposa Verónica y mi hija Valeria a nuestro favor, en contra de Sergio Mayer por las agresiones y ataques que ha hecho en contra de mi familia’', comentó en su canal de YouTube.

“I’m gonna call my lawyer”

A días de que el 2022 termine, tres importantes celebridades que demostraron ser “grandes amigas” en el reality de Netflix Siempre Reinas, ahora son rivales e incluso habrá demanda de por medio. Luego de que Laura Zapata y Sylvia Pasquel criticaran a Lucía Méndez y la llamaran “desempleada”, la protagonista de Tú o nadie informó que emprendió acciones legales en contra de ambas por su conducta.

Las actrices participaron en "Siempre Reinas" (Getty Images/Instagram/@luciamendezof/@sylviapasqueloficial)

Aunque el proceso acaba de iniciar, lo único que Méndez ha adelantado es que no regresará a la segunda temporada del reality show y por sugerencia de sus abogados no hablará públicamente de la hermana de Thalía y la hija de Silvia Pinal.

