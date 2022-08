Mitzy pidió a Verónica Castro resolver sus diferencias: “Yo te sigo amando”

Mitzy nuevamente pidió a Verónica Castro una oportunidad para hablar y esclarecer que él no le habría robado vestidos (Fotos: Instagram @mitzyofficial_/@_amadaverocastro)

Mitzy nuevamente expresó sus deseos por reconciliarse con Verónica Castro, quien lo habría acusado de robarle varias decenas de vestidos. El diseñador envió un mensaje a la actriz, pidiéndole que hablen para poder resolver sus conflictos y que ella vea que sus prendas siguen intactas.

Luego de que se destapara que supuestamente Verónica Castro se distanció de Mitzy debido a que lo consideraba un ladrón al haberse quedado con alrededor de 40 vestidos que utilizó durante su época de presentadora de programas nocturnos, el diseñador se ha empeñado en negar este rumor, pues asegura que él no ha tocado ese vestuario.

Para el programa De Primera Mano, el michoacano nuevamente explicó que las supuestas acusaciones de la actriz son falsas y que, en realidad, el que ella piense que le robó los vestidos se debe a una persona que intentó alejarlo de ella, y lo logró.

Verónica contactó a Mitzy con grandes celebridades, como María Félix y Thalía, para quienes también trabajó (Foto: Archivo)

“Ella empezó a hablar que yo le había robado y me podrán acusar de todo, menos de ratero, porque no haría eso nunca, mucho menos con Verónica Castro porque lo que yo tengo hacia Verónica Castro es gratitud porque con ella empezamos”

Y es que, según explicó Mitzy, Verónica le habría pedido que vendiera en Miami algunos de los vestidos que ya no utilizaba, por lo que le entregó seis maletas repletas del vestuario; sin embargo, al diseñador le fue imposible poner a la venta la ropa, pues habría estado inservible.

Ya que tardó en regresar a México, Castro comenzó a pensar que su amigo le había robado, pues no había recibido dinero por sus vestidos por todo este tiempo y, cuando Mitzy intentó devolverle las maletas, ella ya habría cortado toda comunicación con él.

Mitzy aseguró que la misma persona que alejó a "La Vero" de él, fue quien habría provocado el distanciamiento entre la actriz y su amigo Alfredo Palacios (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

“Yo tengo los vestidos, tengo las seis maletas, tengo la relación firmada por ella, las seis maletas están conmigo. Entonces, cuando yo quise hablar con ella, yo quise hablar para decirle que ahí estaban las maletas, ¿para qué los quiero?, agregó el michoacano

Por este motivo, el diseñador aprovechó para enviarle un mensaje a su examiga, a quien le expresó el amor que aún mantiene por ella y le pidió una oportunidad para que resolvieran sus diferencias.

“Vero, mi Vero preciosa, yo te sigo amando. Tengo las seis maletas de vestidos conmigo, en el momento, ahorita mismo, puedes mandar por ellos, ¿a dónde te los mando?”

El diseñador hizo hincapié en que quiere regresar esos vestidos porque a él no le habrían servido y, además, porque no quiere que lo acusen de ratero, cuando la ropa sigue guardada en las maletas como prueba de que nunca la vendió

“Me gustaría entregarlos personalmente para decirle: ‘Aquí están las listas de los vestidos, ahí están. A mí no me sirven para nada’. Me podrán acusar de todo, menos de ratero”, finalizó el diseñador.

La actriz se alejó de las dos principales personas que la ayudaban con su imagen en televisión, pero ella en pocas ocasiones ha hablado al respecto (Foto: Instagram @vrocastrooficial)

La amistad entre Mitzy y Verónica Castro se remonta a varias décadas atrás, cuando ella se dedicaba principalmente a conducir programas y él era el diseñador predilecto de las estrellas de Televisa. En aquella época, él confeccionó casi toda la ropa que la protagonista de Los ricos también lloran. No obstante, de un momento a otro se distanciaron.

Tiempo después, Mitzy destapó que una persona lo alejó a él y a Alfredo Palacios de La Vero. Y es que el estilista también se alejó de la actriz luego de una discusión que tuvieron a causa de otra persona, acabando de esa forma con el trío que conformaban.

