México

Metro CDMX: buscarían cambiar el nombre de la estación Villa de Cortés

Vecinos de la zona indignados por la idea de esta modificación

Guardar
Google icon
Un letrero en el Metro Villa de Cortés, cubierto por un collage con mapas, ilustraciones históricas y signos de interrogación rojos, es observado por pasajeros mientras un tren naranja espera.
No hay asociación o dependencia que reconozca esta propuesta de manera formal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estación Villa de Cortés forma parte de la línea 2 del Metro CDMX y aunque no existe información oficial, algunos vecinos de la colonia con el mismo nombre aseguran que se estaría buscando el cambio.

A través de redes sociales, se ha reportado el supuesto levantamiento de encuestas para el cambio de nombre, pues se considera al personaje histórico de Hernán Cortés como un conquistador.

PUBLICIDAD

Si bien no hay algún aviso oficial, existen personas indignadas con la simple idea de renombrar la estación.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Hasta el momento se desconoce si dichas encuestas las está realizando alguna empresa privada o una asociación civil que busca presentar una iniciativa formal.

PUBLICIDAD

Es cierto que la línea 2 está recibiendo remodelación con motivo del Mundial de Futbol 2026, pero las autoridades de la CDMX no plantearon un cambio de nomenclatura en dicha estación.

Una publicación en Facebook sugiere que la encuesta la estarían realizando personas con un chaleco guinda —similares a los que portan los funcionarios de la Secretaría del Bienestar—, pero no hay alguna tarjeta informativa que afirme o desmienta si se trata de personal que colabore con las autoridades.

Entre las personas indignadas se encuentra Gabriel Quadri, ex miembro de la Cámara de Diputados de México, quien escribió: “Estupidez cambiar el nombre de la estación del Metro “Villa de Cortés”..."

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

¿De dónde surgió el rumor sobre la estación Villa de Cortés?

Las publicaciones en redes sociales sobre este supuesto cambio surgieron entre el 7 y el 11 de mayo, fecha en que hubo una polémica por la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Días antes hubo una controversia por una misa de Malinche y Cortés en la Catedral Metropolitana. Cabe señalar que este medio realizó una búsqueda respecto a la idea de cambiar el nombre de la estación.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La propuesta en torno a la estación Villa de Cortés se ha planteado de manera humorística y sarcástica varias veces en redes sociales, publicaciones que incluso datan desde 2021.

Historia de la estación Villa de Cortés

El nombre de la estación Villa de Cortés de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México proviene de la colonia homónima, situada en la alcaldía Benito Juárez.

El emblema de la estación, un casco de conquistador español, remite a los hechos de la época de la Conquista y a la tradición que asocia el sitio con el encuentro entre Moctezuma II y Hernán Cortés.

Pintura histórica: Hernán Cortés, en armadura dorada y oscura, recibe discos de oro de dos indígenas. Un galeón español se ve en el mar, con montañas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las crónicas históricas señalan que cuando Moctezuma supo de la llegada de los españoles, organizó una recepción a lo largo de la Calzada de Tlalpan, vía que unía Iztapalapa con el corazón mexica.

Se cree que este encuentro simbólico ocurrió en el área que hoy corresponde a la colonia Villa de Cortés. La estación fue inaugurada el 1 de agosto de 1970.

<br>

Temas Relacionados

Metro CDMXVilla de CortésHernán Cortésmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sentencian en EEUU a mujer mexicana por tráfico de personas migrantes

Los extranjeros provenían de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, entre otros países

Sentencian en EEUU a mujer mexicana por tráfico de personas migrantes

Yordi Rosado afirma que su tía inventó los molletes de Sanborns: “Todos me hacen burla”

En entrevista con Pandora, el conductor defiende la versión familiar y asegura que su tía fue pionera al combinar bolillo, frijoles y queso en el restaurante del Centro Histórico

Yordi Rosado afirma que su tía inventó los molletes de Sanborns: “Todos me hacen burla”

Cuál es la edad ideal para comenzar a tomar café y obtener sus beneficios sin efectos adversos

Las recomendaciones médicas buscan orientar sobre cuándo resulta seguro disfrutar de esta bebida sin efectos adversos en el desarrollo

Cuál es la edad ideal para comenzar a tomar café y obtener sus beneficios sin efectos adversos

Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de mayo: se registra explosión en Línea 2 del metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de mayo: se registra explosión en Línea 2 del metro

Línea 2 del Metro CDMX: así fue el momento en que se registró una explosión en la estación Normal

Policías de la estación atendieron la emergencia y evacuaron a los pasajeros que estaban cerca del anden de espera

Línea 2 del Metro CDMX: así fue el momento en que se registró una explosión en la estación Normal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a mujer estadounidense en Guanajuato que viajaban con menores de edad y paquetes de cocaína

Detienen a mujer estadounidense en Guanajuato que viajaban con menores de edad y paquetes de cocaína

Homicidio múltiple en Tlaxcala: localizan cinco hombres ejecutados con heridas de bala en Atlangatepec

CIA en México: presuntos agentes convivieron con el director de la AEI y uno estuvo armado en la FGE Chihuahua

Caso agentes de EEUU en Chihuahua: confirma Fiscalía que cuatro civiles sin insignias se unieron a convoy de autoridades

Así inició la guerra entre Los Tlacos y Los Ardillos, el conflicto que desangra Guerrero y golpea a comunidades indígenas

ENTRETENIMIENTO

Yordi Rosado afirma que su tía inventó los molletes de Sanborns: “Todos me hacen burla”

Yordi Rosado afirma que su tía inventó los molletes de Sanborns: “Todos me hacen burla”

Los memes que ha dejado la “Ajolotización” de la CDMX en la gestión de Clara Brugada

Los Aguilar de luto: muere Chancho, su pug negro, por accidente en alberca

Eiza González llora la muerte de Pasita, perrita que la acompañó por 24 años: “Te extrañaré toda mi vida”

Alejandra Guzmán reacciona al rumor de que será abuela, ¿Frida Sofía embarazada?

DEPORTES

El mediocampo del Tri en el Mundial 2026: quien ordena, quien crea y quien llega al gol

El mediocampo del Tri en el Mundial 2026: quien ordena, quien crea y quien llega al gol

Metrobús anuncia nueva ruta por el Mundial hacia el Estadio CDMX: qué estaciones tendrá y cuándo empezará a operar

Estrella del PSG y Corea del Sur se lesiona a semanas del Mundial 2026

Marcel Ruiz, Luis Chávez, Chino Huerta, Richard Ledezma y todos los jugadores que aún sueñan con ir al Mundial

Henry Martín y Néstor Araujo, posibles bajas del América: su destino sería Atlante