Metro CDMX: buscarían cambiar el nombre de la estación Villa de Cortés

No hay asociación o dependencia que reconozca esta propuesta de manera formal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estación Villa de Cortés forma parte de la línea 2 del Metro CDMX y aunque no existe información oficial, algunos vecinos de la colonia con el mismo nombre aseguran que se estaría buscando el cambio.

A través de redes sociales, se ha reportado el supuesto levantamiento de encuestas para el cambio de nombre, pues se considera al personaje histórico de Hernán Cortés como un conquistador.

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Si bien no hay algún aviso oficial, existen personas indignadas con la simple idea de renombrar la estación.

(Captura de pantalla)

Hasta el momento se desconoce si dichas encuestas las está realizando alguna empresa privada o una asociación civil que busca presentar una iniciativa formal.

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Es cierto que la línea 2 está recibiendo remodelación con motivo del Mundial de Futbol 2026, pero las autoridades de la CDMX no plantearon un cambio de nomenclatura en dicha estación.

Una publicación en Facebook sugiere que la encuesta la estarían realizando personas con un chaleco guinda —similares a los que portan los funcionarios de la Secretaría del Bienestar—, pero no hay alguna tarjeta informativa que afirme o desmienta si se trata de personal que colabore con las autoridades.

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Entre las personas indignadas se encuentra Gabriel Quadri, ex miembro de la Cámara de Diputados de México, quien escribió: “Estupidez cambiar el nombre de la estación del Metro “Villa de Cortés”..."

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¿De dónde surgió el rumor sobre la estación Villa de Cortés?

Las publicaciones en redes sociales sobre este supuesto cambio surgieron entre el 7 y el 11 de mayo, fecha en que hubo una polémica por la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

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Días antes hubo una controversia por una misa de Malinche y Cortés en la Catedral Metropolitana. Cabe señalar que este medio realizó una búsqueda respecto a la idea de cambiar el nombre de la estación.

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La propuesta en torno a la estación Villa de Cortés se ha planteado de manera humorística y sarcástica varias veces en redes sociales, publicaciones que incluso datan desde 2021.

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Historia de la estación Villa de Cortés

El nombre de la estación Villa de Cortés de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México proviene de la colonia homónima, situada en la alcaldía Benito Juárez.

El emblema de la estación, un casco de conquistador español, remite a los hechos de la época de la Conquista y a la tradición que asocia el sitio con el encuentro entre Moctezuma II y Hernán Cortés.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las crónicas históricas señalan que cuando Moctezuma supo de la llegada de los españoles, organizó una recepción a lo largo de la Calzada de Tlalpan, vía que unía Iztapalapa con el corazón mexica.

Se cree que este encuentro simbólico ocurrió en el área que hoy corresponde a la colonia Villa de Cortés. La estación fue inaugurada el 1 de agosto de 1970.

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