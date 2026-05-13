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Ariadna Montiel adelanta vigilancia minuciosa para quienes representarán a Morena en 2027

En medio de la polémica por Rubén Rocha Moya y el gobierno de Sinaloa, la dirigente del partido oficialista refuerza el discurso en contra de la corrupción

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Ariadna Montiel asegura que en Morena no permitirán perfiles ligados a temas de corrupción rumbo al 2027. (Crédito: Morena)

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, reafirmó el discurso de “Cero tolerancia a la opacidad” en un contexto donde el partido y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrenta a severos señalamientos, los cuales derivan de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha Moya, quien hoy tiene licencia hasta que se esclarezca el caso.

Desde Chihuahua, Montiel Reyes destacó que “el combate a la corrupción es parte inherente a nuestro proyecto político y desde la presidencia nacional estaremos observantes de todas y cada una de las personas que nos representarán, pero también de las acciones de quienes hoy nos representan dentro del movimiento y fuera también".

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Resaltó que los integrantes del partido deben “actuar con honestidad” y “respetar la ley”. Cabe destacar que la nueva dirigente se ha enfrentado a una mayor presión por el respaldo mostrado al gobernador con licencia de Sinaloa, al tiempo que el partido mantiene un discurso en contra del gobierno de María Eugenia Campos -mandataria de Chihuahua-, incluso, ya preparan movilización para el próximo sábado 16 de mayo.

Ariadna Montiel sobre corrupción al interior de Morena. (Foto: X/@PartidoMorenaMx)
Ariadna Montiel sobre corrupción al interior de Morena. (Foto: X/@PartidoMorenaMx)

En medio de los señalamientos Ariadna Montiel pide “trayectorias impecables”

Ariadna Montiel asumió la dirigencia de Morena el pasado 3 de mayo, cuando Rubén Rocha Moya -acusado por autoridades estadounidenses de tener vínculos con la facción de Los Chapitos- ya había solicitado licencia hasta por 30 días. En su discurso, la nueva líder del partido oficialista advirtió a los militantes:

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“Lo digo con toda claridad. Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena. Es momento de hacer examen de conciencia. Y si alguien detecta corrupción en su gobierno, hay que hacer a un lado a quien esté en estas prácticas... Quien quiera ser candidato en 2027 deben tener una trayectoria impecable”.

Un discurso que ha generado cuestionamientos, debido a que el propio gobierno federal ha negado que el gobernador con licencia tenga los vínculos que acusan autoridades del gobierno de Donald Trump. Tras quince días sin saber del paradero de Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado que se haya dado a la fuga:

Él está en Sinaloa y ya él mismo podría informar, o las otras nueve personas, dónde están; pero no hay esta cosa de ‘¿y ahora dónde está?, ¿se escapó?’ y quién sabe qué tanta cosa... No puede hacerse de la manera en que se está planteando si no hay pruebas”.

Un reporte de EMEEQUIS documenta operaciones inusuales de una empresa propiedad de familiares del exgobernador Rubén Rocha Moya, incluyendo facturación cancelada y asociaciones con entidades clasificadas por autoridades federales como simuladoras de transacciones. (Mejorada con IA)
Un reporte de EMEEQUIS documenta operaciones inusuales de una empresa propiedad de familiares del exgobernador Rubén Rocha Moya, incluyendo facturación cancelada y asociaciones con entidades clasificadas por autoridades federales como simuladoras de transacciones. (Mejorada con IA)

¿Quiénes son los acusados por Estados Unidos?

De la lista presentada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York al menos tres funcionarios en activo han pedido licencia hasta que la Fiscalía termine las investigaciones. Los acusados son los siguientes:

Funcionarios públicos en activo:

  • Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa, 76 años (con licencia)
  • Enrique Inzunza Cázarez: Senador y ex secretario general de Sinaloa, 53 años
  • Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal estatal, 54 años (con licencia)
  • Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán, 41 años (con licencia)

Exservidores públicos:

  • Enrique Díaz Vega: Ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, 50 años
  • Marco Antonio Almanza Avilés: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 54 años
  • Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”: Ex jefe de la Policía de Investigación de la FGE Sinaloa, 45 años
  • Gerardo Mérida Sánchez: Ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, 66 años
  • José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”: Ex subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, 55 años
  • Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”: Ex mando en la Policía Municipal de Culiacán, 35 años

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