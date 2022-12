Manelyk habló sobre la boda cancelada de Karime Pindter y aclaró si tiene un romance con Luis “Potro” Caballero

(Instagram/@karimepindter/@manelyk_oficial)

Manelyk González y Karime Pindter fueron mejores amigas durante casi siete temporadas del reality Acapulco Shore, sin embargo, desde hace algunos años su íntima relación pasó a ser inexistente debido a múltiples controversias.

Fue así que, ante el reciente anuncio de que La Matrioshka ya no concretará la boda que tanto esperaba, su excompañera rompió el silencio y le mandó un contundente mensaje.

Todo sucedió durante un encuentro con los medios transmitido por De primera mano en donde la finalista de Las Estrellas Bailan en Hoy aseguró que, contrario a lo que se ha rumorado, ella no tiene ningún pleito declarado con Karime.

“Yo no estoy peleada con ella, ni con nadie. Simplemente aprendí a depurar personas que en este momento no quiero en mi vida y esas personas me dieron mucho, pero ahorita no me sirven en mi vida porque están en otro mood”, comentó.

En este sentido, la influencer y empresaria le dejó entrever a su examiga que no perdiera la esperanza en el amor.

Manelyk González y Karime Pindter se conocieron en "Acapulco Shore" (Foto: Instagram/@karimepindter)

“No tenía idea (de que se canceló su boda), ya le llegará así como a todas, ya le llegará”, dijo.

En cuanto a los cuestionamientos respecto a su paso por el polémico reality show de MTV, Mane apuntó que fue una buena etapa de su vida.

“Jamás en mi vida (me arrepentiría), Acapulco Shore fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque gracias a eso me di a conocer y Andrea me dio la oportunidad de mostrar otra cara de Manelyk y bueno, lo hice super bien. Ya tengo la puerta abierta en cosas que antes no tenía”, argulló.

La famosa aseguró que en su carrera profesional no vislumbra próximamente estar en un reality show y, sobre su situación amorosa, confesó si mantiene un romance con Luis Potro Caballero.

“No (quiero una relación romántica), estoy muy ocupada. Ahorita me voy con mi familia a disfrutar año nuevo, el amor ahorita me estorba. Si me llega el indicado sí, pero no me ha llegado nadie. Potro es mi amigo, no sé, ya no tengo un prospecto, con que llegue”, mencionó.

Karime Pindter confirmó su distanciamiento de Manelyk González (Foto: Instagram/@karimepindter)

Qué pasó con Karime y su exprometido

Durante el estreno del último epidosdio de la temporada número diez de Acapulco Shore, la Youtuber desfiló por la alfombra azul y dio a conocer lo sucedido entre ella y su pareja.

La Matrioshka, había revelado hace algunos meses que tras la finalización de la décima entrega, no regresaría al reality, pues planeaba contraer matrimonio el siguiente año, y aseguró que su paso por el programa había sido una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida y que siempre atesoraría los bellos recuerdos que hizo a lo largo de las 10 grabaciones.

Por tal motivo la producción organizó una gran fiesta para despedirla como se merece, incluso fueron invitados participantes de las distintas temproadas del reality.

“Como dicen en Colombia... bailó. Pues me cortó horrible en la temporada, vienen más cosas para mi vida. Yo ahorita no quiero saber más de él”, sentenció.

“No, pues yo también pensaba que me iba a casar”, explicó Karime. Y dejó entrever las razones por las cuales terminó el noviazgo y se canceló la boda. Uno de los principales argumentos fue por las inquietudes que la Matrioshka tenía en su vida laboral.

