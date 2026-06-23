Salma Luévano se registra en Morena: es la primera mujer trans en competir por una alcaldía

El registro de Salma Luévano intensifica la competencia interna de Morena en Aguascalientes rumbo a 2027. (Cámara de Diputados)

La diputada federal y activista trans Salma Luévano Luna formalizó este lunes su registro en el proceso interno de Morena para definir a quien encabezará la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, figura que eventualmente podría convertirse en la candidatura del partido a la gubernatura en las elecciones de 2027.

El registro se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde Morena recibió las solicitudes de aspirantes de distintas entidades del país.

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En el caso de Aguascalientes, también acudieron la senadora Nora Ruvalcaba, el exdirector del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez, y la diputada local Genny López.

Nora Ruvalcaba se mantiene como una de las figuras con mayor trayectoria dentro de Morena en Aguascalientes. (Foto:Twitter @Nora_Ruvalcaba)

La participación de Luévano cobra relevancia por su trayectoria política y activista, además de que fue la primera mujer trans en México en competir por una presidencia municipal.

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Salma Luévano: de activista LGBT a figura nacional de Morena

Salma Luévano ha construido una carrera pública vinculada a la defensa de los derechos de la diversidad sexual.

Antes de incursionar en la política fue estilista profesional y empresaria en Aguascalientes, además de encabezar organizaciones enfocadas en la promoción de los derechos de la comunidad LGBT+.

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En 2019 marcó un precedente al contender por la alcaldía de Aguascalientes, convirtiéndose en la primera mujer trans en buscar ese cargo en el país.

El paso de activista a legisladora consolida a Salma Luévano como figura nacional dentro de Morena. | Instagram Ociel Baena

Dos años después fue electa diputada federal por la vía plurinominal, convirtiéndose en una de las primeras mujeres trans en integrar la Cámara de Diputados.

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Su llegada al Congreso la posicionó como una de las voces más visibles de Morena en temas de inclusión, derechos humanos y diversidad.

Renunció a la Secretaría de Economía para competir en 2027

El registro de Luévano ocurre semanas después de que presentara su renuncia a la Secretaría de Economía del Gobierno federal, donde se desempeñaba como responsable del sector de Economía de Inclusión y representante de la dependencia en Aguascalientes.

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La Secretaría de Economía informó que su salida, al igual que la de otros funcionarios federales, tuvo como finalidad realizar actividades de carácter político de cara al proceso electoral de 2027.

Salma Luévano se ha consolidado como una de las voces más visibles de la diversidad sexual en la política mexicana. (Foto: Twitter/@SalmaLuevano)

Desde meses atrás, la legisladora había manifestado públicamente su interés por gobernar Aguascalientes, argumentando que existen diversos retos pendientes en la entidad.

Los principales temas que ha señalado Salma Luévano para Aguascalientes

Falta de acceso regular al agua potable en diversas zonas.

Problemas de seguridad en espacios públicos y transporte.

Deficiencias en el alumbrado urbano .

Necesidad de que el crecimiento económico se refleje en mejores condiciones para la población.

Mayor inclusión y atención a grupos históricamente vulnerables.

Competencia interna en Morena se perfila intensa

La contienda interna en Morena luce competitiva. Nora Ruvalcaba, quien ya fue candidata a la gubernatura, aparece como uno de los perfiles con mayor reconocimiento dentro del partido.

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Nora Ruvalcaba se mantiene como una de las figuras más sólidas de Morena en Aguascalientes. (foto: @Nora_Ruvalcaba)

Por su parte, Ricardo Rodríguez afirmó durante su registro que Aguascalientes requiere “sangre fresca” para enfrentar la hegemonía que el PAN ha mantenido en la entidad durante los últimos años.

Luévano, en tanto, expresó confianza en que el proceso se desarrollará con condiciones de equidad para todos los participantes y aseguró que las reglas establecidas por la dirigencia nacional brindan certeza a los aspirantes.

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Morena adelanta definiciones rumbo a las elecciones de 2027

El proceso abierto por Morena forma parte de la estrategia nacional para definir coordinaciones estatales en diversas entidades donde se renovarán gubernaturas en 2027.

Aunque formalmente se trata de coordinaciones de organización territorial, estas figuras suelen convertirse posteriormente en candidaturas oficiales.

Morena acelera su proceso interno y comienza a perfilar a sus posibles candidatos rumbo a 2027.

La selección final se realizará mediante encuestas y estudios de opinión, de acuerdo con las convocatorias emitidas por el partido.

Con su registro, Salma Luévano vuelve a colocarse en el centro de la vida política de Aguascalientes y busca dar un nuevo paso en una trayectoria marcada por hitos para la representación de las personas trans en México.

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Su eventual candidatura podría convertirla en una de las figuras más emblemáticas de Morena en el próximo ciclo electoral.