Silvia Pinal tiene COVID-19 y pasó sola la Navidad, aseguró Gustavo Adolfo Infante

La diva de 91 años habría pasado aislada en su habitación la Nochebuena y la Navidad (Foto: Televisa)

2022 fue un gran año para Silvia Pinal, quien además de visitar la escuela primaria de su infancia, volvió a emocionarse por subir a un escenario con la obra Caperucita, qué onda con tu abuelita, que aunque fugaz fue una buena experiencia para la diva, también recibió un magno homenaje en el palacio de Bellas Artes por su prolífica carrera, donde se le vio feliz rodeada de importantes personalidades.

Venga la Alegría desaparecerá en 2023, según Gustavo Adolfo Infante Luego de la despedida de Sandra Smester, William Valdés y Dio Lluberes, más productores y conductores podrían irse VER NOTA

Ahora llega una noticia que ha causado preocupación entre los admiradores de la famosa actriz y productora, pues presuntamente dio positivo a COVID-19 por segunda ocasión, según reveló el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró que la estrella de 91 años tuvo que pasar sola y aislada las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

Fue en una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook donde el reportero de Imagen Televisión aseguró que la protagonista de Viridiana y Modelo antiguo se mantuvo aislada en su habitación para no contagiar a sus familiares, quienes sí convivieron.

Silvia Pinal, presente y con mayor lucidez, recibió homenaje en los premios Metro el pasado mes de octubre (Foto: Captura YouTube/ Los Metro)

“Una diva pasó las celebraciones en su recámara, es una gran estrella, maravillosa a quien le hicieron un homenaje en Bellas Artes, es Silvia Pinal fue diagnosticada nuevamente con COVID-19, tuvo que pasar la Navidad encerrada y ni modo, así es esto”, expresó el titular del programa De primera mano.

Gustavo Adolfo Infante se peleó con Chiquis Rivera La hija de Jenni Rivera se molestó porque el periodista le pidió una entrevista pese a que habría hablado mal de ella VER NOTA

Aunado a eso mandó sus mejores deseos y compartió que la emblemática actriz se encuentra estable debido a que ya contaba con todas sus vacunas: “Le envió un abrazo, por lo que tengo entendido ya tiene todas las vacunas con refuerzo y todo, un beso querida Silvia”.

Al momento, ninguna de las integrantes de la llamada “Dinastía Pinal” ha dado declaraciones al respecto, y tampoco han compartido imágenes de la cena familiar, dado que ello sería una prueba para confirmar las palabras del periodista.

Los mejores memes del recalentado de la cena de Navidad y el frío en México Los internautas no desaprovecharon ningún momento para hacer bromas de temporada VER NOTA

Por su parte, María Luisa Valdés Doria, también periodista en Imagen Televisión, envió un mensaje a Pinal deseándole pronta recuperación y aseguró que el diagnóstico positivo de la actriz fue notificado el día 24 de diciembre. “Pronta recuperación a nuestra diva Silvia Pinal que ayer dio positivo a COVID”, escribió la reportera a las 22:17 horas del 25 de diciembre.

Ninguna de las integrantes de la familia Pinal se ha referido respecto al estado de salud de la estrella (Foto: Instagram)

Esta sería la segunda vez que la emblemática actriz del cine de oro mexicano sufre la infección de la enfermedad, pues en enero de este 2022 se dio a conocer que la actriz estuvo hospitalizada por unos pocos días debido a la misma situación.

Apenas unos días atrás, la diva del cine encabezó la tradicional comida de fin de año de la Asociación Rafael Banquells, donde, entre regalos y brindis, convivió con actores y compañeros de la industria. En el evento la actriz habló de sus planes para Navidad y compartió que para fin de año quería tomar el sol de Acapulco, en la casa donde su hija Sylvia Pasquel suele pasar temporadas de descanso.

“Vengo cada año porque tenemos una asociación para las gentes ya discapacitadas, y que han sido buenos actores, ex directores, o cualquier cosa que sea del ambiente, y tienen muy buen recibimiento, todos los viejitos y todos los muchachos jovencitos, entre todos estamos ahí”, compartió a la cámara de Telemundo la actriz quien señaló que Alejandra Guzmán estaría con ella en Navidad.

Fue a finales de diciembre de 2021 cuando Silvia Pinal contrajo COVID-19, enfermedad que la mandó al hospital, de donde pudo salir avante ya iniciado este 2022. “¡Claro que ya no tengo nada y buen trabajo me costó! Me siento perfecta, me siento muy bien, con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso. Estoy comiendo como Dios manda, como muy bien”, expresó la actriz para Ventaneando entonces.

SEGUIR LEYENDO: