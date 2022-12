Joven actriz de La rosa de Guadalupe perdió a su madre en plena Nochebuena

La señora Aline Pánuco falleció el 24 de diciembre de este 2022 y su cuerpo fue velado en una agencia de la colonia Roma, en Ciudad de México (Foto: Facebook)

Días tristes son los que se encuentra Sophie Durand, integrante del grupo musical mexicano LemonGrass, pues en plena Nochebuena sufrió el fallecimiento de su madre, la señora Aline Pánuco.

La noticia la dio la misma cantante y actriz, quien a sus 19 años sufrió la pérdida de su mamá, quien también fungía como su “mamanager”. Así lo escribió la también modelo en su cuenta de Instagram, al pie de una serie de fotografías donde se le ve en distintos momentos junto a su madre.

“Te amo mamá. Hoy ya no estás conmigo físicamente, pero ahora vas a estar cuidándome desde el cielo para siempre. Gracias por siempre ser mi ejemplo a seguir. Hiciste un gran trabajo como mamá, consejera y mi mayor confidente. Te amo y te extraño”, escribió Ana Sofía Durand Pánuco, su nombre de pila.

Sophie mantenía una cercana relación con su madre, a quien le sobreviven su viudo y dos hijos (Foto: Instagram)

La lamentable noticia de inmediato generó las reacciones de algunos de los 262 mil seguidores de la joven artista, quienes se sumaron al dolor de Sophie con mensajes de acompañamiento.

El publirrelacionista Yanko Bribiesca escribió: “Lo siento mucho Sophie, descanse en paz tu mami y que tenga un gran viaje. Ahora estará cuidando de ti y tu hermano desde otro plano. Mucha fuerza, abrazo”, escribió refiriéndose a Enzo, también hijo de la fallecida.

Por su parte, la también cantante Mía Rubín Legarreta expresó “Te mando toda mi luz y cariño Sof, tu mami siempre estará contigo”; y Ari Borovoy, manager de la banda responsable de temas como Mi mundo gira contigo y Pensando en ti anotó “Lo siento mucho Sophie. Aquí estamos para ti siempre”.

Se desconocen las causas del fallecimiento de doña Aline Pánuco (Foto: Instagram)

Sus compañeros de LemonGrass también se hicieron presentes en la caja de comentarios. “Su corazón sigue latiendo en el tuyo, una persona única en este mundo, la mejor mamanager”, escribió Yael.

Por su parte, Emiliano anotó “Sofi, te mando un abrazote, a tu familia y a tu mamita hasta el cielo QEPD”, “Aquí estamos todos los que te queremos, Sof, tendrás un ángel para siempre cuidándote”, escribió Nathan.

Ivanna, su también compañera en la banda pop adolescente añadió: “Tu mamá toda una guerrera, una mujer fuerte. Les mando todo mi cariño”; y Paula, ex integrante del grupo, también le hizo llegar su sentir “Lo siento mucho Sof, sé lo que tu mamá significaba para ti, tienes un angelote en el cielo que desde donde esté siempre te cuida, un abrazo muy fuerte”.

Al ser una persona ajena al ámbito público y del entretenimiento, los detalles del deceso se han mantenido en lo privado y al momento se conoce que la señora Aline fue velada en una famosa agencia funeraria de la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, desde el día 24 hasta el día 25 de diciembre.

Ana Sofía Durand Pánuco, conocida como “Sophie” en el grupo pop juvenil formado en 2015 no solamente cuenta con experiencia en el mundo musical, pues también se ha desempeñado como actriz en diversas producciones.

La otra cara del alma, telenovela de TV Azteca en 2012; Las trampas del deseo, un proyecto piloto de Argos, en 2013; el famoso unitario La rosa de Guadalupe, y la telenovela La gata, de Televisa en 2014 son algunos de los proyectos en los que Sophie ha destacado como actriz.

Sophie, a sus 19 años, cuenta con una carrera en la actuación, el modelaje y la música (Foto: Instagram)

Asimismo, la joven apareció en las cintas Ladronas de almas y Un caballo llamado elefante, además de contar con un personaje recurrente en la popular serie El señor de los cielos, en sus temporadas 2 y 3.

En 2019 contó a Los 40 principales cómo se interesó desde muy pequeña en el medio artístico: “Me di cuenta de que lo mío nunca fue ser, como se dice en México, ‘Godín’, que es cuando te la vives en una oficina. La escuela siempre me desesperaba, estaba ansiosa. Pero cuando llegaba el momento de socializar con la gente, se me daba muy bien, o cantar. Yo veía High School Musical y ponía al lado del espejo a imitar los pasos para ver cómo me salían”.

