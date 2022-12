Kim Kardashian lloró por la paternidad compartida con Kanye West y externó su miedo por sus futuros novios

La socialité y el cantante estuvieron casados durante ocho años. (Foto: REUTERS/Lucas Jackson/)

Tuvo que pasar más de un año para que Kim Kardashian y Kanye West concretaran su polémico divorcio. Durante todo ese tiempo ambos estuvieron envueltos en escándalos relacionados a su vida personal como sus nuevos romances y su dinámica familiar con sus cuatro hijos: North, Chicago, Psalm y Saint.

Son precisamente estos dos temas los que conmocionaron a la socialité estadounidense durante una entrevista que cedió para el podcast de Angie Martines IRL. Y es que por primera vez se sinceró sobre el duro proceso que ha enfrenado desde que tanto ella como su ex esposo decidieron continuar por caminos separados.

Para comenzar, la empresaria de 42 años confesó que uno de los acuerdos más complicados en su separación tuvo que ver con sus hijos, pues: “La paternidad compartida es realmente difícil”. Cabe recordar que Kanye West ha declarado en más de una ocasión que su ex esposa no le deja ver a sus hijos, incluso, se ha posicionado en contra de unas supuestas reglas que tenía que seguir para poder convivir con ellos.

Pero al parecer esa disputa ya quedó en el pasado, pues con cuando firmaron su divorcio en noviembre de 2022 ya habrían quedado claras las condiciones que cada uno debe seguir por el bienestar de sus cuatro retoños.

Durante la misma entrevista Kim Kardashian reafirmó su postura sobre las redes sociales y el acceso a internet que tienen sus hijos, pues no quiere que se enteren de todo los rumores que giran en torno a su vida privada, en especial si están relacionados con el rapero.

“Si no saben las cosas que se dicen, ¿por qué les traería esa energía? Esa es una mierda real, pesada y de adultos con la que no están preparados para lidiar. Cuando lo estén, tendremos esas conversaciones. Un día, mis hijos me agradecerán por no sentarme aquí y criticar a su padre”, declaró.

Respecto a su relación con Kanye comentó que durante todo este tiempo lo ha protegido: “Y todavía lo haré a los ojos de mis hijos. Para mis hijos. Entonces, en mi casa mis hijos no saben nada de lo que sucede [en] el exterior”.

No obstante, es consciente de que en algún momento sus hijos se enterarán de todos los escándalos y controversias que giran en su entorno: “Me aferro a un hilo. Sé que estoy muy cerca de que eso no suceda, pero mientras siga siendo así, seguiré protegiendo eso hasta el fin de la Tierra tanto tiempo como pueda”.

Si vamos a la escuela en bicicleta y ellos quieren escuchar la música de su papá, sin importar por lo que estemos pasando, tengo que tener esa sonrisa en mi rostro y hacer sonar su música y cantar junto con mis hijos, actuar como si nada estuviera mal y tan pronto como los deje, puedo llorar.

Todas estas problemáticas que desembocó su matrimonio con Kanye West también han impactado en su vida amorosa, incluso, confesó que tiene miedo de que las personas no quieran acercarse por todo lo que implica tener que convivir con el rapero: “Hay una parte de mí que dice: ‘Oh, Dios mío, ¿todos se van a asustar porque no tengo el ex más fácil?’”.

Y es que considera que sus potenciales parejas no tendrían que pasar por situaciones complicadas derivadas de su matrimonio con Kanye: “No creo que sea justo para mí poner a alguien en una situación o traer a una nueva persona que podría ser súper inocente. Entonces hay un lado de mí que dice: ‘¿Por qué tendría que vivir de esa manera?’”, dijo.

