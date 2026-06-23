Corto circuito en El Insurgente obliga a la suspensión del servicio del Tren Interurbano

Este es el horario para la apertura del Tren Interurbano hasta Observatorio (X/ @SICTmx)

La suspensión del servicio en El Insurgente ocurrió este lunes 22 de junio de 2026 en la terminal Observatorio, luego de una falla en medio de la fuerte lluvia al poniente de la Ciudad de México.

El Tren Interurbano México-Toluca informó que no hubo servicio en la estación Observatorio y que ya trabajaba para reanudar la operación. De acuerdo con reportes de usuarios, uno de los trenes se detuvo en el tramo entre Vasco de Quiroga y Observatorio por un corto eléctrico en las líneas de alimentación.

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Suspensión del servicio tras el corto circuito

La falla originada en Observatorio provocó afectaciones durante varios minutos. Pasajeros también reportaron filas para ingresar a estaciones como Santa Fe.

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades no detallaron de inicio la causa del paro. Después, usuarios difundieron grabaciones y mensajes sobre aglomeraciones y retrasos en el sistema.

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Las autoridades señalaron: “Estamos trabajando para reanudar el servicio a la brevedad”. También pidieron a las personas usuarias mantenerse atentas a las actualizaciones sobre el estado de operación.

El tren interurbano conecta de forma directa a la Ciudad de México con Toluca, en el Edomex. Durante la suspensión en Observatorio, usuarios incluso alertaron en redes sociales sobre complicaciones para abordar.

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***INFORMACIÓN EN DESARROLLO