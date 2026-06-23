Alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño, busca candidatura de Morena en Baja California

El registro de Ismael Burgueño lo coloca entre los perfiles más visibles de Morena rumbo a 2027 en Baja California.

La carrera interna de Morena rumbo a la elección de 2027 en Baja California comenzó a tomar forma este lunes con el registro de Ismael Burgueño Ruiz como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación, proceso que perfila a quienes buscarán convertirse en candidatos a la gubernatura del estado.

El alcalde con licencia de Tijuana acudió a la Ciudad de México para formalizar su inscripción ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, acompañado por legisladores, regidores, síndicos y representantes del movimiento en Baja California.

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Morena inicia registros para definir su proyecto rumbo a 2027

El proceso de registro arrancó este 22 de junio a nivel nacional y concluirá el próximo 27 de junio.

En el caso de Baja California, diversos perfiles del partido participarán en la búsqueda de la coordinación estatal, figura que posteriormente podría convertirse en la candidatura al gobierno estatal.

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Previo a ingresar al registro, Burgueño compartió un mensaje en redes sociales en el que destacó la importancia de la unidad interna y llamó a respaldar el proyecto político encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Acompañado por militantes y simpatizantes, el político tijuanense afirmó que este proceso representa una oportunidad para fortalecer el trabajo del partido y consolidar la organización de la llamada Cuarta Transformación en la entidad.

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Ismael Burgueño destaca unidad y fortalecimiento de la Cuarta Transformación

Durante su mensaje, el exalcalde señaló que la participación de distintos perfiles en la contienda interna debe entenderse como un ejercicio democrático que fortalece al movimiento.

Asimismo, expresó que el objetivo principal es mantener la cohesión dentro de Morena y construir acuerdos que permitan llegar fortalecidos al próximo proceso electoral.

Burgueño también aseguró que continuará informando a la ciudadanía sobre cada etapa de su participación, respetando los lineamientos establecidos en la convocatoria emitida por el partido.

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Datos clave del proceso interno de Morena en Baja California

Los registros de aspirantes iniciaron el 22 de junio y concluirán el 27 de junio .

La Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación es considerada la antesala de la candidatura a la gubernatura .

Ismael Burgueño realizó su registro en la Ciudad de México .

El político solicitó licencia temporal a la alcaldía de Tijuana para participar en el proceso.

Morena prevé definir más adelante los perfiles que avanzarán a las siguientes etapas de selección.

Licencia en Tijuana abre paso a nueva etapa política

La participación de Burgueño en la contienda interna ocurre días después de que el Cabildo de Tijuana aprobara por unanimidad su licencia temporal para separarse del cargo.

Como parte del procedimiento legal, el presidente municipal suplente, Abdiel Gutiérrez Coronado, asumió la titularidad del Ayuntamiento de Tijuana, convirtiéndose en el alcalde más joven en la historia de la ciudad.

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Antes de dejar la administración municipal, Burgueño agradeció el respaldo de los integrantes del Cabildo y aseguró que las decisiones tomadas durante su gestión fueron resultado del trabajo colectivo entre autoridades municipales.

Busca posicionarse entre los perfiles finalistas de Morena

Con su registro oficial, Burgueño inicia una nueva etapa enfocada en recorrer el estado y participar en las actividades contempladas por Morena para la selección de sus cuadros políticos.

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El exalcalde sostuvo que financiará sus actividades con recursos propios y dentro de los límites permitidos por la ley, al tiempo que reiteró su compromiso con la transparencia durante el desarrollo del proceso.

La definición de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación será uno de los pasos más relevantes para Morena en Baja California, ya que permitirá perfilar a quienes buscarán encabezar el proyecto político del partido en la elección para renovar la gubernatura en 2027.

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Baja California entra en la ruta electoral rumbo a 2027

Con el inicio de los registros y la participación de distintos actores políticos, Morena comienza a delinear el escenario interno que marcará la sucesión estatal.

El registro de Ismael Burgueño coloca a uno de los perfiles más visibles del partido en la entidad dentro de una competencia que estará marcada por la búsqueda de unidad, posicionamiento político y fortalecimiento territorial de cara a la próxima elección para gobernador.

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