Maestra de Yasmín Esquivel defendió a la ministra ante acusaciones de plagio en tesis universitaria

Martha Rodríguez Ortiz, docente de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM y antigua profesora de Yasmín Esquivel Mossa, defendió a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de las acusaciones de plagio en su tesis de licenciatura en 1987.

Martha Rodríguez contó que la actual ministra de la Corte fue su alumna en dos materias. La profesora agregó que ha asesorado alrededor de 500 tesis y negó que Esquivel Mossa haya incurrido en plagio, como lo sostuvo el escritor Guillermo Sheridan en el portal Latinus.

“Es un ataque de las personas que no aceptan que las mujeres tengamos un lugar en este espacio, tiempo y en la política. Es un ataque artero contra las mujeres, en especial para la ministra y para mi cuando yo solo he dirigido tesis, estar en mi escuela y trabajar para la UNAM, me parece una tontería lo que están diciendo y haciendo” señaló en entrevista para W Radio.

Con ello defendió a la ministra que aspira a presidir el Pleno de la Suprema Corte en enero próximo, intento que contaría con el apoyo, según algunas versiones, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la postuló a la SCJN.

De acuerdo Sheridan, en la tesis de la ahora integrante de la SCJN, existen en numerosas páginas citas idénticas, así como el índice, el capitulado, bibliografía, etc. a la que realizó en julio de 1986 el estudiante de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien se tituló en la Facultad de Derecho, en Ciudad Universitaria.

Ante esta situación, la profesora de la FES Aragón negó todas las similitudes e insistió en que se trata de un ataque contra las aspiraciones de Yasmín Esquivel.

“Francamente me siento mal de estar contestando cosas tan obvias para la gente que sabe como son las tesis y como se dirigen, francamente sí, es un ataque directo contra la Ministra”, expresó.

Los señalamientos de plagio a Yasmín Esquivel

La tesis de Esquivel Mossa se tituló “Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A”. Mientras que la de Báez Gutiérrez, con un año más de antigüedad: “Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del Artículo 123 constitucional apartado A”

Incluso, compartió imágenes donde se observa que los contenidos, estilo, referencias y conclusiones son idénticos; aunque una de las diferencias es que la tesis original no está dedicada, pero de la actual ministra está escrita para su mamá, papá, hermanas, sobrino y maestros de la licenciatura.

Al respecto y después de convertirse en trending topic en Twitter, Yasmín Esquivel negó la acusación a través de dicha plataforma. “Totalmente falso el reportaje de Latinus. Ahora ¿qué más van a inventar?”, escribió.

Además compartió una carta de la maestra Martha Rodríguez Ortiz, quien labora de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, en la que certifica la autenticidad de dicha tesis.

Totalmente falso el reportaje de Latinus. Ahora ¿qué más van a inventar? pic.twitter.com/so37Vz2a92 — Yasmin Esquivel Mossa (@YasminEsquivel_) December 21, 2022

“Con relación a la nota publicada el día de hoy en su portal de internet Latinus, comunico a usted que tengo 45 años de trayectoria como maestra de diferentes asignaturas en la UNAM”

“Durante todo este tiempo, he asesorado más de 500 tesis de licenciatura, he sido directora del Seminario del Derecho del Trabajo, de Seguridad Social y de Derecho Agrario de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Aragón, así como asesora del Seminario del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la UNAM, por lo que certifico que la tesis de licenciatura de mi alumna Yasmín Esquivel Mossa, es una tesis original que yo dirigí y que es de su autoría”, agregó.





