Andrés García defendió a su esposa tras acusaciones de su hijo Leonardo

A sus 81 años, el actor padece el desgaste de su hígado, derivado de la cirrosis (Foto: Instagram)

Tras los dimes y diretes en los que se ha visto involucrada la familia de Andrés García, el famoso actor de telenovelas rompió el silencio y salió en la defensa de su esposa Margarita Portillo y Andrés López Portillo.

Esposa de Andrés García explotó contra Leonardo García y lo culpó de armar una campaña en su contra Luego de las recientes acusaciones por presuntamente buscar obtener la fortuna y los bienes del actor para ella y su hijo Andrés, Margarita Portillo lamentó que el hijo del actor sea capaz de hacer todo “por dinero” VER NOTA

Fue a través de un video colocado desde su canal de Youtube -el cual contaba con un anuncio al inicio en donde se aseguraba que el clip fue subido con el consetimiento del famoso- donde García desmintió las habladurías que han surgido sobre su familia y él.

En este sentido, el actor destacó que ni el hijo de su esposa o la misma Margarita han agarrado dinero sin su consentimiento.

Margarita Portillo confesó que emprenderá acciones legales contra Leonardo, hijo de Andrés García El actor ha padecido varios problemas de salud recientemente y su familia se ha visto involucrada en todo tipo de dimes y diretes VER NOTA

“Andrés López Portillo nunca ha tomado un centavo, ni de cheque o efectivo sin permiso (...) Lo que yo haga con mi dinero es cosa mía a nadie le importa lo que yo haga con mi dinero”, remarcó.

De igual forma, el famoso remarcó que, contrario a lo que se ha especulado, sus familiares cercanos no han

Luisito Comunica confesó que fingió desmayarse para huir de sus fans en Venezuela El influencer se hizo viral en una ocasión por “mostrarse descompuesto” ante un tumulto de sus seguidores que le pedían fotografías VER NOTA

“Quiero decirles y ustedes me conocen, yo soy un hombre que siempre he hablado con la verdad y si no mírenme a los ojos, en los ojos se ve, a mi no me tienen que proporcionar droga, nadie. Porque si yo necesito droga la consigo yo. El hijo de Margarita mucho menos y no le mete a eso y no anda en esa onda, él anda en su negocio. Vamos aclarando que ni Margarita tiene que ver con la droga, ni Andrés López Portillo tampoco”, expresó.

Asimismo, García arremetió duramente contra su hijo Leonardo y señaló que no era una persona de fiar.

Portillo negó que Leonardo haya acudido a intentar ver a su padre y contó que esta situación lleva años así (Foto: Instagram)

“Margarita no ha hecho más que ayudarme y apoyarme hasta cuando he necesitado dinero. Son envidias de mis otros hijos, así que a estos cretinos no les hagan caso, esa gente no tienen ninguna credibilidad y tampoco entienden que yo ando enfermo y no me dejan ni morir en paz”, aseveró y agregó:

De ese tamaño de poca madr* que tienen Leonardo y otros hijos míos que andan por ahí, todo porque quieren quedarse con la herencia pues les va a tocar pura madr* ninguna herencia.

Margarita Portillo emprenderá acciones legales contra Leonardo

Tras el deterioro en la salud de Andrés García, la polémica alrededor de la familia no ha parado, pues se ha llegado a acusar a su esposa, Margarita Portillo de estar interesada en los bienes materiales del actor. Sin embargo, ante las habladurías, la pareja del famoso rdestacó que está dispuesta a emprender acciones legales contra Leonardo García, hijo del artista y una de las personas que ha estado dando este tipo de declaraciones.

Pese a haberse casado muy enamorados, la pareja ya ha tenido distanciamientos y estuvo a punto de terminar en divorcio (Foto: Instagram)

Fue durante una entrevista con Venga la Alegría donde Portillo señaló que las acusaciones en su contra eran completamente injustificadas, pues ella lo único que ha realizado durante este tiempo es ver por la salud de Andrés, quien recientemente tuvo una neumonía y padece cirrosis.

Nada, es increíble que una persona se preste a mentir que no va a tener repercusiones legales, porque es ridículo ya todo, una infamia lo que están haciendo con nosotros, todo por dinero y orquestado evidentemente por Leonardo, verdad”, dijo.

SEGUIR LEYENDO