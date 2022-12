Tundieron a Poncho Herrera por utilizar a RBD para promocionar una ONG y no reunirse con la banda

Después de mantener en gran incertidumbre a sus seguidores, los integrantes de RBD anunciaron que el reencuentro se hará realidad con el tour Soy Rebelde World Tour, sin embargo, Poncho Herrera se convirtió en tendencia no sólo por rehusarse a volver con la banda, sino porque durante la tarde del 19 de diciembre el actor promocionó a una Organización de las Naciones Unidas (ONU) utilizando el nombre de la agrupación.

Qué está pasando con las redes sociales de los ex RBD; Maite Perroni ya bloqueó su contenido La protagonista de telenovelas se sumó a Christopher Uckermann, Anahí, Cristian Chávez y limitó el acceso a su cuenta de Instagram VER NOTA

Todo sucedió desde la cuenta de Twitter de Alfonso Herrera, cuando posteó un video sobre la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) de la cual es embajador.

“Si eres rebelde y no sigues a los demás… Te invito a donar a una buena causa”, escribió el famoso.

RBD anunció su reencuentro y estos son los primeros detalles de “Soy Rebelde World Tour” Los rumores resultaron ser ciertos, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez regresan en el 2023; el gran ausente es Alfonso Herrara VER NOTA

Sin embargo, a pesar de que su publicación iba dirigida con una buena intención para concientizar sobre el apoyo a personas en vulnerabilidad en algunas partes del mundo, usuarios de esta red social no dudaron en arremeter contra el artista debido a que hizo referencia a Rebelde a pesar de que se negó a volver con sus excompañeros a la gira.

Si eres rebelde y no sigues a los demás…

Te invito a donar a una buena causa.

🙃@ACNURamericas pic.twitter.com/SQiiCyAQ5S — Alfonso Herrera (@ponchohd) December 20, 2022

“Me amargas, hubieras hecho la gira con rbd y todo lo que ganas lo puedes donar a esa organización !!! Piensa la ptmr”. “Ah, pero para publicidad ahí sí”. “Y usa la frase precisamente el día que los demás anuncian que se reúnen… Insertar meme de huevos super grandes del Mercadona”. “Lávate la boca antes de usar esas palabras… si “para atrás ni para agarrar vuelo” No menciones nada de RBD/Rebelde… no te cuelgues de la promoción de eso que no quieres ser parte. PD. Si tanto querías donar podrías haber sido parte del reencuentro y donar lo ganaras”, son algunas de las menciones.

RBD: Las misteriosas pistas que confirmarían nueva gira mundial Los fans de la agrupación se percataron de algunas coincidencias que podrían ser el preámbulo de un nuevo y esperado tour que juntaría a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann VER NOTA

A pesar de los malos comentarios, otros internautas se vieron más amables con Herrera y se tomaron el comentario con humor.

“La gente enhierbada en los comentarios si este actor decidió no revivir un personaje de hace más de 18 años es muy su asunto pinch*s caprichitos se avientan”. “Poncho Herrera con conciencia social y apoyando a la ONU y crisis migratorias es todo lo que está bien en este mundo. Tqm”, escribieron.

RBD se presentó en el Explanda del Estadio Monumental como parte del "Tour Generación 2006".

Todo sobre el regreso de RBD

Tras eliminar todo su contenido de redes sociales y generar gran incertidumbre entre sus fans, RBD anunció su reencuentro presencial con una gira mundial que iniciará en el 2023. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez cambiaron sus fotos de perfil con el logo oficial de la banda anunciando el esperado come back que los traerá a los escenarios a 18 años de haber iniciado el proyecto.

Soy Rebelde World Tour sería el nombre del show internacional que traerá a 5 de los 6 integrantes de nuevo a los escenarios cantando sus más grandes éxitos como Nuestro Amor, Sólo Quédate en Silencio o Sálvame, luego de que en diciembre del 2020 realizaran un primer intento con el concierto virtual, Ser O Parecer, donde la ex pelirroja no pudo asistir porque se había convertido recientemente en mamá de María Paula con el director de cine Paco Álvarez.

El gran ausente nuevamente es Alfonso Herrera, quien ya había dado indicios de que así sería luego de faltar al reencuentro navideño que tuvo como sede el hogar de la intérprete de Mia Colucci y no archivar su contenido de Instagram, así como el borrar su foto de perfil. Algo similar pasó dos años antes, cuando la idea de hacer algo debido a la pandemia de COVID-19 y el mal momento que vivían millones de personas los motivó a regresar, pero sin el actor.

SEGUIR LEYENDO