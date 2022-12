Esposa de Andrés García explotó contra Leonardo García y lo culpó de armar una campaña en su contra

Portillo negó que Leonardo haya acudido a intentar ver a su padre y contó que esta situación lleva años así (Foto: Instagram)

Andrés García y su familia han estado en medio de los reflectores desde que hace unos meses el emblemático actor del cine mexicano viera disminuida su salud debido a diversos factores, como la cirrosis que le fue diagnosticada, diversas caídas, una neumonía y la anemia derivada de esto.

Andrés García agradeció a Anahí por enviarle una especialista para revisarlo La integrante de RBD envió una doctora para que revisara a su amigo, con quien mantiene una cercana relación desde hace 20 años VER NOTA

Pero en la últimas horas una publicación aseguró que Margarita Portillo, actual esposa del actor de 81 años, y su hijo Andrés López habrían despojado de sus bienes al apodado “consentido de Dios” por medio del cobro de diversos cheques y la venta de su propiedad en Ciudad de México, la ostentosa mansión conocida como “El castillo”, de cuya venta Andrés García presuntamente sólo recibió un millón de pesos y un automóvil.

Según la revista, un ex empleado se puso en contacto para “que se sepa la verdad” y revelar que tanto Margarita como su hijo sólo están esperando que Andrés García pierda la vida para tomar posesión total de sus bienes.

Andrés García se encuentra permanentemente conectado a un tanque de oxígeno, tras el cuadro de neumonía que lo afectó (Foto: Captura de pantalla)

Tras ello, la mujer de 59 años dijo para el programa Ventaneando que el supuesto ex empleado “no me conoce más que por unos minutos y está levantando falsos y diciendo infamias sin ton ni son, cosas ridículas”, y aseguró que todo esto habría sido maquinado por Leonardo García, uno de los tres hijos del protagonista de Pedro Navaja.

Murió a los 71 años el bailarín y coreógrafo Félix Greco El famoso coreógrafo de Timbiriche y juez en el programa ‘Bailando por un Sueño’ tuvo un paro cardiáco VER NOTA

“Todo es orquestado por Leonardo, no le importa su padre, muy lamentable que mienta por dinero”, expresó.

Cuando fue cuestionada sobre si esta persona, identificada como José Fernando Nolasco, realmente había trabajado con la familia, Margarita no pudo asegurarlo a ciencia cierta. “Por lo que dice, fue hace un año... la verdad no sé eso porque yo no lo conozco, sólo lo vi unos minutos en mi vida”.

Pese a haberse casado muy enamorados, la pareja ya ha tenido distanciamientos y estuvo a punto de terminar en divorcio (Foto: Instagram)

La mujer que se ha mantenido al cuidado del ex galán del cine mexicano durante sus más recientes crisis de salud, advirtió que el ex empleado de Andrés López Portillo, su hijo, tendría que enfrentar a la justicia por sus dichos.

Pati Chapoy confesó si volvería a trabajar con Atala Sarmiento La conductora de “Ventaneando” comentó que entre sus principales deseos profesionales está reunir a Pedrito Sola y Pepillo Origel en un mismo programa VER NOTA

“Es ridículo todo lo que está diciendo, es evidente que está orquestado por Leonardo García. Bien me dijeron que Leonardo es el que avienta la piedra y esconde la mano. Este señor dice cosas sin tener pruebas... Este personaje va a tener que enfrentar una situación legal”, aseguró.

Margarita Portillo contó que su esposo, quien se encuentra en cama y conectado a un tanque de oxígeno de forma permanente, se encuentra muy enojado con la situación.

Recientemente la cantante Anahí envió una neumóloga a revisar al actor en su casa de Acapulco (Instagram/@andresgarciatvoficial)

“Sí, está muy molesto, pero se altera. Me acaban de sacar del baño, es ver cómo amanece, medirle el oxígeno, la presión, el desayuno, lo rasure, vino el doctor a aplicarle una vitamina que le ayuda en la cuestión de la anemia y le acaban de poner eso. Él va a aclarar una cuestión por ahí, le altera eso y lamento mucho tenerme que ocupar de esto y lo único que quisiera y él quiere es tomarle la manita y estar viendo tele”, comentó la esposa del actor, quien presuntamente ya tiene listo su testamento.

Y es que en la publicación se aseguró que Andrés López Portillo, hijastro de Andrés García, es quien le ha suministrado sustancias ilícitas al veterano actor, mismas que lo llevaron a una “sobredosis”, según se conoció cuando el nacido en República Dominicana fue internado hace unas semanas.

Al respecto de los ansiolíticos que el actor de Mujeres engañadas consume, esto dijo su esposa: “Lo que se refiere es que Andrés toma un ansiolítico y necesita receta, Andrés no es para estar yendo a consulta y el doctor me hacía el favor de darme la receta, es algo prescrito desde hace años. Yo voy a la farmacia con la que tiene tratos la ANDA (…), no es nada ilegal”, concluyó la mujer en su entrevista.

SEGUIR LEYENDO: