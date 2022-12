Paty Cantú destapó un tóxico romance con Josh Radnor de ‘How I Met Your Mother’: “El más nefasto”

Paty Cantú y Josh Radnor tuvieron una relación en el año 2018 (Foto: Instagram/@patycantu/@joshradnor)

Paty Cantú se ha destacado por ser una de las cantantes pop mexicanas más populares de la industria y aunque algunos detalles de su vida personal y sentimental ella misma los ha hecho públicos, en los últimos meses ha iniciado una rebelión de no guardar más sus malas experiencias, compartiendolas sin censura con sus fans.

A través de TikTok, la mexicana destapó un tóxico romance Josh Radnor, del popular programa americano How I Met Your Mother, asegurando que es la historia de cómo se enamoró de uno de sus “crushes platónicos famosos”, convivió con él y hasta grabaron una colaboración, pero descubrió un oscuro secreto de él. Generando gran controversia pues calificó al actor como “el más nefasto”.

“¿Sabes como se dice que hay que tener cuidado con lo que se desea porque se puede volver realidad? Bueno, a mí me pasó. Storytime de cómo anduve con uno de mis crushes platónicos más famosos, pero sí el más nefasto”, inició la cantante.

El actor tiene fama mundial por la serie "How I Met Your Mother" REUTERS/Mario Anzuoni

La creadora de éxitos pop en español como Afortunadamente no eres tú, Goma de mascar y Clavo que saca otro clavo inició asegurando que todo se trató de un “decreto” que realizó, pues ella vio el programa donde también participa Neil Patrick Harris, David Henrie y Cobie Smulders y se enamoró de su personaje, sin esperar que la pandemia por COVID-19 los cruzaría, puesto que ella atravesaba un difícil momento en su vida.

“La historia comienza con un decreto y es que yo siempre estuve enamorada, ni siquiera de una persona y es lo más patético, sino que del personaje que hacía Josh Radnor en una serie que se llamaba How I Met Your Mother. Lo que pasa es que yo siendo súper fan, me suscribí a su newsletter que estaba anunciado en su Instagram, no sé ni en que año fue, pero creo que era 2018, pero en la pandemia estando sola y devastada llegó”, continuó.

Paty Cantú aseguró que el texto publicado por Josh Radnor provocó una emoción positiva en ella, haciéndola identificarse con cada una de sus palabras y siendo este el motivo por el que dio el primer paso: reaccionar. Algo a lo que él también replicó y fue solo el inicio de una relación sentimental que no terminó del todo bien.

"Mírame" es el nombre de la colaboración entre ambos (Foto: Spotify)

“De pronto me llegó lo que había escrito y le contesté como simplemente agradeciendo lo que había puesto ahí, porque yo estaba sola en la pandemia y me sentía muy deprimida, me había servido eso que había leído, esos consejos que había dado y pues me contestó. Después me pidió mi teléfono, hablamos”, agregó.

Las charlas se transformaron en llamadas, videollamadas y finalmente, salidas en persona, tomando una relación juntos: “Después de pasar unas semanas súper lindas, compusimos una canción juntos. Ahí es donde me di cuenta de que tenía muchos ped*s, pero no solo eso, está bien todos tenemos ped*s”, expresó aunque el posible secreto oscuro estaba por venir.

“Me quede con la idea de lo que realmente estaba pasando es que sospecho que él tenía novia. Claro, dijo ‘Juguemos un ratito con la mexicana’, huev*s cabr*n. Pero bueno, decidí quedarme con lo bueno de esa relación que fue una canción que se llama Mirame y está en La Mexicana”, compartió molesta.

La lección para ella y sus fans al final fue: “No te enamores de un personaje, busca personas de verdad. Recuerden lo que dije al principio: cuidado con lo que deseas, porque se puede volver realidad”, finalizó.

